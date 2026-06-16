Messi volvió a ganarle al tiempo y fue el faro de Argentina en su exitoso debut en el Mundial 2026

Primero apareció sobre la derecha para sacar un remate que pasó cerca, después filtró un pase perfecto para Lautaro Martínez. Más tarde habilitó a De Paul con una sutileza que pareció desafiar la lógica. Luego, cuando Luca Zidane dejó un rebote tras un remate de Alexis Mac Allister, apareció donde tenía que aparecer. Gol, 2-0. Y para coronar su noche fantástica, se acomodó en la medialuna, juntó defensores y sacó un remate rasante que se transformó en el 3 a 0.