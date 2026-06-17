Mundial 2026

A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

La victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 desató una multitudinaria celebración en Bangladesh. Los goles de Messi y el apoyo incondicional a la Albiceleste volvieron a ser protagonistas.

Mundial 2026: la impresionante celebración de Bangladesh por la victoria de Argentina
Mundial 2026: la impresionante celebración de Bangladesh por la victoria de Argentina
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de hinchas en Bangladesh celebraron la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el debut del Mundial 2026, tras el triplete de Lionel Messi.
  • La reunión fue en la Universidad Daffodil con pantallas gigantes. El histórico fervor por la Albiceleste nació con Maradona y se consolidó con Messi, rememorando Qatar 2022.
  • El evento reafirma la influencia global del fútbol argentino y consolida a Bangladesh como uno de los bastiones de apoyo más importantes para el equipo fuera de su región.
Resumen generado con IA

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 con tres goles de Lionel Messi volvió a demostrar que la pasión por la Albiceleste trasciende fronteras. Tras el triunfo frente a Argelia, miles de kilómetros lejos del país, los hinchas de Bangladesh protagonizaron una celebración multitudinaria que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

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La actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni generó entusiasmo entre los fanáticos argentinos, pero también despertó una vez más el fervor de los seguidores asiáticos que mantienen una estrecha conexión con la selección campeona del mundo.

Bangladesh volvió a mostrar su amor por la Selección Argentina

La celebración tuvo lugar en la Daffodil International University, donde cientos de personas se reunieron para seguir el partido en una pantalla gigante especialmente instalada para el debut mundialista.

Durante el encuentro, los presentes siguieron cada jugada con atención, aunque el momento de mayor emoción llegó con las intervenciones de Lionel Messi. Cada gol del capitán argentino fue recibido con aplausos, cánticos y una explosión de alegría que se extendió por todo el predio.

Las imágenes mostraron a los hinchas agitando banderas argentinas y celebrando como si el partido se estuviera disputando en suelo nacional. La euforia alcanzó su punto máximo cuando varios fanáticos se acercaron al escenario principal para compartir el festejo colectivo.

Los videos se hicieron virales en las redes sociales

Las escenas registradas durante la jornada comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y captaron la atención de usuarios de todo el mundo. Los comentarios destacaron el apoyo incondicional que Bangladesh mantiene hacia la Selección Argentina desde hace años. Muchos recordaron las multitudinarias celebraciones que se observaron durante el Mundial de Qatar 2022 y remarcaron que el vínculo emocional con el equipo argentino permanece intacto.

La victoria en el debut mundialista volvió a fortalecer esa conexión especial. A más de 17.000 kilómetros de distancia, Argentina encontró una vez más un respaldo masivo en Asia, donde la pasión por la Albiceleste se mantiene tan viva como en cualquier rincón del país.

Dónde queda Bangladesh y por qué sus habitantes apoyan a la Selección Argentina

Bangladesh es un país ubicado en el sur de Asia, entre India y Myanmar, con una población que supera los 170 millones de habitantes. Aunque se encuentra a más de 17.000 kilómetros de Argentina, desde hace décadas mantiene una fuerte conexión con la Albiceleste y, especialmente, con sus grandes figuras.

El vínculo comenzó a fortalecerse durante los años de Diego Armando Maradona y se consolidó con el paso del tiempo gracias a la admiración que despierta Lionel Messi. Durante cada Copa del Mundo, miles de bangladesíes decoran calles y viviendas con banderas argentinas, organizan reuniones para seguir los partidos y celebran los triunfos de la Selección como si se tratara de un equipo local.

Las multitudinarias imágenes registradas durante los Mundiales de Qatar 2022 y 2026 reflejan la magnitud de una pasión que convirtió a Bangladesh en uno de los principales bastiones de apoyo a Argentina fuera de América Latina.

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