A 17.000 kilómetros de distancia: Bangladesh enloqueció con Messi y volvió a demostrar su fanatismo por Argentina

Los videos se hicieron virales en las redes sociales

Las escenas registradas durante la jornada comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y captaron la atención de usuarios de todo el mundo. Los comentarios destacaron el apoyo incondicional que Bangladesh mantiene hacia la Selección Argentina desde hace años. Muchos recordaron las multitudinarias celebraciones que se observaron durante el Mundial de Qatar 2022 y remarcaron que el vínculo emocional con el equipo argentino permanece intacto.