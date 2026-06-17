Lionel Messi reveló qué serie de Netflix lo impactó y por qué se identifica con Rafael Nadal

Afinidades en la cima del deporte

Durante la conferencia posterior al encuentro, el capitán declaró: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. Esa frase refleja la enorme autoexigencia compartida por ambos iconos globales. El testimonio brindado por Lionel Messi aportó una perspectiva novedosa sobre cómo los relatos de resiliencia impactan su propia mentalidad competitiva.