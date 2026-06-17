Lionel Messi reveló qué serie de Netflix lo impactó y por qué se identifica con Rafael Nadal

Resumen para apurados
- Tras ganarle a Argelia en el Mundial 2026, Lionel Messi reveló en conferencia que se identifica con el documental de Netflix sobre Rafael Nadal por su compartida autoexigencia.
- El documental de Zach Heinzerling detalla el desgaste físico, las lesiones crónicas y la filosofía de resiliencia del tenista español para mantenerse en la elite mundial.
- Las declaraciones de Messi exponen la dura realidad psicológica y el desgaste que sufren las leyendas del deporte, humanizando su legado ante los desafíos del retiro.
Tras un debut victorioso de Argentina frente a Argelia en 2026, Lionel Messi sorprendió a la prensa mediante una confesión personal. El astro mundial reveló su fascinación por la producción documental disponible en Netflix sobre la vida del tenista español Rafael Nadal.
Dicha pieza audiovisual captura el tramo final de la trayectoria profesional perteneciente al deportista mallorquín. Este relato íntimo despertó reflexiones profundas en el futbolista rosarino acerca de la superación y el sacrificio físico necesario para permanecer vigente.
Afinidades en la cima del deporte
Durante la conferencia posterior al encuentro, el capitán declaró: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. Esa frase refleja la enorme autoexigencia compartida por ambos iconos globales. El testimonio brindado por Lionel Messi aportó una perspectiva novedosa sobre cómo los relatos de resiliencia impactan su propia mentalidad competitiva.
La obra dirigida por Zach Heinzerling propone, según la crítica especializada de The Contending, “una mirada sobria, incluso sombría, sobre el dolor físico y mental que acompaña a los grandes atletas”. Tal descripción sintetiza la crudeza con la cual el filme expone el desgaste natural de los cuerpos privilegiados. Aquella visión honesta cautivó al diez argentino gracias a la transparencia mostrada durante cada episodio.
El legado del sufrimiento y la resiliencia
La narrativa recorre lesiones crónicas y diagnósticos complejos como el síndrome de Müller-Weiss que condicionaron la carrera del español. El medio estadounidense detalla que el protagonista “creía que cuando sufría, estaba dando todo de sí, y esa convicción marcó su camino en el deporte”. Esta filosofía surgió bajo la tutela de Toni Nadal, quien promovía el padecimiento como un peaje obligatorio hacia la excelencia absoluta.
La entrega “transmite la naturaleza efímera de la carrera deportiva y la humanidad de Nadal, logrando una mirada honesta sobre su legado”. Figuras históricas como Roger Federer y Novak Djokovic aparecen para brindar testimonios acerca de la ferocidad del circuito profesional. Las palabras de Lionel Messi refuerzan la importancia de estas crónicas para entender desafíos emocionales enfrentados por los máximos referentes actuales.