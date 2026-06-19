México venció a Corea del Sur, convenció por momentos y es el primer clasificado a 16avos de final del Mundial 2026

Hay victorias que se construyen desde el juego y otras que se terminan defendiendo desde el carácter. México hizo ambas cosas en Guadalajara. Durante buena parte de la noche fue superior a Corea del Sur, manejó los tiempos del partido y generó las situaciones más claras. Pero cuando llegó el momento de sufrir, también encontró respuestas. Por eso el 1-0 vale mucho más que tres puntos.