Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Una noche de récords para Messi, bajo la mirada de su familia

El desarrollo del juego justificó la euforia en las tribunas. La actuación de Messi rozó la perfección en su partido número 200 con la camiseta de la Selección. Convertir tres goles (a los 16′, 59′ y 75′) no solo selló el contundente triunfo por 3-0, sino que catapultó al rosarino a la cima de los máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo con 16 tantos, igualando al alemán Miroslav Klose. Cuando el reloj marcaba el minuto 79, el técnico decidió resguardar al crack y mandó a la cancha a Nico Paz. En ese instante, las 77.000 almas estallaron en una ovación de pie.