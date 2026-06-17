Mundial 2026

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Acompañada por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, la rosarina siguió la goleada desde uno de los palcos del estadio de Kansas City.

EN FAMILIA. Antonella Roccuzzo y Ciro Messi no se perdieron el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026.
EN FAMILIA. Antonella Roccuzzo y Ciro Messi no se perdieron el debut de Lionel Messi en el Mundial 2026. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/ANTONELAROCCUZZO
Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo y sus hijos apoyaron a Lionel Messi en el estadio de Kansas City, donde el capitán brilló con tres goles ante Argelia en el debut del Mundial 2026.
  • Instalada en Miami, la familia asistió al partido vistiendo la clásica camiseta albiceleste. En la cancha, Messi alcanzó el récord histórico de 16 goles en Copas del Mundo.
  • Este triunfal debut consolida el liderazgo de Messi en su histórico camino mundialista y genera altas expectativas sobre el rendimiento de la Selección Argentina en el torneo.
Resumen generado con IA

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no pudo haber sido más cinematográfico. En un Arrowhead Stadium de Kansas City repleto, Lionel Messi completó un debut impactante con un hat-trick ante Argelia. Desde las tribunas, la atención de los fanáticos no solo estuvo puesta en el capitán, sino también sobre su círculo más íntimo. Antonela Roccuzzo, junto a sus tres hijos, Thiago (13), Mateo (9) y Ciro (8), vivió una jornada repleta de emociones que terminó revolucionando las redes sociales tras abandonar el recinto.

Cómo crecieron los hijos de Messi: la foto que compartió Antonela Roccuzzo tras la goleada de Argentina

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A diferencia de citas mundialistas previas, la logística favoreció por completo a los allegados del “10”. Instalados en Miami desde julio de 2023, la cercanía geográfica facilitó que la familia estuviera presente apoyando desde el primer minuto del certamen.

Anto y los chicos de Messi ingresaron temprano al estadio capturando de inmediato las miradas de los fanáticos. Un detalle de vestuario no pasó desapercibido en las redes: todos lucieron la camiseta titular albiceleste con el dorsal 10 y el parche dorado de vigentes campeones. Atrás quedó la estricta cábala de Qatar 2022, donde tras el tropezón inicial ante Arabia Saudita, la indumentaria alternativa morada se convirtió en el uniforme oficial para los Roccuzzo en el palco. Esta vez, la confianza fue total desde el pitazo inicial.

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Una noche de récords para Messi, bajo la mirada de su familia

El desarrollo del juego justificó la euforia en las tribunas. La actuación de Messi rozó la perfección en su partido número 200 con la camiseta de la Selección. Convertir tres goles (a los 16′, 59′ y 75′) no solo selló el contundente triunfo por 3-0, sino que catapultó al rosarino a la cima de los máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo con 16 tantos, igualando al alemán Miroslav Klose. Cuando el reloj marcaba el minuto 79, el técnico decidió resguardar al crack y mandó a la cancha a Nico Paz. En ese instante, las 77.000 almas estallaron en una ovación de pie.

DE CELESTE Y BLANCO. Antonela Roccuzzo siguió el partido de Messi junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. DE CELESTE Y BLANCO. Antonela Roccuzzo siguió el partido de Messi junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/ANTONELAROCCUZZO

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El emotivo cierre y la salida de Antonela Roccuzzo del estadio

Tras el pitazo final y habiendo presenciado otra página dorada de su mítico compañero de vida, Antonela Roccuzzo se retiró del estadio sumida en la misma sintonía de emoción colectiva que embargó a los hinchas argentinos. Ya en camino hacia el lugar de concentración y con las pulsaciones más bajas, la rosarina inmortalizó el debut con una publicación que paralizó las redes sociales. Compartiendo postales junto a sus hijos vistiendo la casaca nacional, le dedicó un sentido mensaje de aliento al capitán: “Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! Sos increíble!!”.

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