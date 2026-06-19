La obsesión de Scaloni no es Austria: el plan para que la selección argentina llegue viva hasta el final del Mundial

Y los resultados están a la vista. Mientras varias selecciones comenzaron a sufrir bajas y molestias musculares, Argentina tiene a los 26 futbolistas a disposición. Incluso a Nicolás Tagliafico, que arrastraba un problema físico, pero ya está recuperado. Sin embargo, no hay ninguna urgencia por devolverlo al equipo. La buena respuesta de Facundo Medina en el debut frente a Argelia les dio tranquilidad a Scaloni y sus colaboradores.