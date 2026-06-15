Seguridad

Crimen de Cinthia Lazarte: dictaron prisión preventiva para el acusado Roberto José Fuentes

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron su accionar. El Ministerio Fiscal (MPF) solicitó que el imputado permanezca privado de la libertad mientras avanza la investigación.

Roberto José Fuentes, único acusado por el femicidio.
Roberto José Fuentes, único acusado por el femicidio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para Roberto Fuentes, acusado del femicidio de Cinthia Lazarte, ocurrido el pasado sábado en la capital de esa provincia.
  • El acusado habría golpeado y estrangulado a la víctima dentro de un auto para luego incendiarlo. Cámaras de seguridad y testimonios de vecinos permitieron su identificación.
  • La prisión preventiva por seis meses permitirá profundizar la investigación por femicidio y garantizar que el imputado permanezca detenido para evitar riesgos procesales.
Resumen generado con IA

La investigación por el brutal crimen de Cinthia Lazarte, ocurrido el pasado sábado en la zona este de la capital tucumana, sumó un capítulo clave. En una audiencia multipropósito, la Justicia dictó la prisión preventiva por seis meses para Roberto José Fuentes, único acusado de haber estrangulado a la mujer y de prender fuego el automóvil con el cadáver en su interior.

El caso, que es instruido por la Unidad Fiscal de Homicidios I, bajo la dirección de Pedro Gallo, presentó pruebas contundentes contra Fuentes. El auxiliar de fiscal, Lucas Manuel Maggio, formuló la acusación por el delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio)" en calidad de autor.

Una escena dantesca

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la calle Francia al 1.100. Allí, dentro de un Fiat Palio bordó, Fuentes habría atacado brutalmente a Lazarte. 

De acuerdo a la autopsia y las pericias, el agresor golpeó a la víctima reiteradamente en el rostro y la cabeza, provocándole cortes con un objeto punzante.

El desenlace fatal se produjo segundos después: valiéndose de un lazo, el atacante rodeó el cuello de la mujer y la estranguló hasta matarla. “Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad”, afirmó el auxiliar Maggio durante la audiencia.

Cámaras, testimonios

Cabe recordar que tras la identificación de la víctima, los investigadores iniciaron un relevamiento en las inmediaciones del lugar. También analizaron registros fílmicos aportados por vecinos y obtuvieron entrevistas audiovisuales.

Según la Policía, ese material permitió seguir la secuencia del hecho y establecer que un hombre no sería ajeno al crimen. Las filmaciones lo ubicaron en la escena y, luego, en el trayecto de regreso al domicilio donde solía pasar las noches. 

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