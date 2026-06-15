Crimen de Cinthia Lazarte: dictaron prisión preventiva para el acusado Roberto José Fuentes

La investigación por el brutal crimen de Cinthia Lazarte, ocurrido el pasado sábado en la zona este de la capital tucumana, sumó un capítulo clave. En una audiencia multipropósito, la Justicia dictó la prisión preventiva por seis meses para Roberto José Fuentes, único acusado de haber estrangulado a la mujer y de prender fuego el automóvil con el cadáver en su interior.