Crimen de Cinthia Lazarte: dictaron seis meses de preventiva para el único acusado

Fuentes, de 39 años, había recuperado la libertad el 3 de abril pasado, después de haber cumplido una condena de 6 años por abuso sexual dictada en 2021. La investigación por el homicidio de Lazarte, de 41 años, realizada por el fiscal Pedro Gallo, sostiene que el acusado la habría golpeado, para luego cortarla con un cuchillo y asesinarla estrangulándola con un cable. Más tarde habría prendido fuego el Fiat Palio bordó, que se encontraba estacionado en la calle Francia al 1.100 para borrar evidencias.