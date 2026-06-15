Seguridad

Crimen de Cinthia Lazarte: dictaron seis meses de preventiva para el único acusado

Fuentes, de 39 años, había recuperado la libertad el 3 de abril pasado, después de haber cumplido una condena de 6 años por abuso sexual dictada en 2021.

HORROR. El cuerpo calcinado de Lazarte fue encontrado dentro de un auto estacionado en Francia 1.100, a metros del parqu 9 de Julio.
HORROR. El cuerpo calcinado de Lazarte fue encontrado dentro de un auto estacionado en Francia 1.100, a metros del parqu 9 de Julio. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia dictó hoy en Tucumán seis meses de prisión preventiva para Roberto Fuentes, acusado del femicidio de Cinthia Lazarte, hallada calcinada dentro de un auto.
  • Fuentes, recientemente liberado tras una condena por abuso, habría golpeado, apuñalado y estrangulado a la víctima, para luego incendiar el vehículo y borrar evidencias.
  • El acusado afronta una posible pena de cadena perpetua. La medida busca evitar el riesgo de fuga mientras la fiscalía analiza cámaras de seguridad y toma nuevos testimonios.
Resumen generado con IA

En una audiencia celebrada hoy, la justicia le dictó prisión preventiva por seis meses a Roberto Fuentes, el principal acusado del asesinato de Cinthia Lazarte, que fue encontrada calcinada dentro de un auto, en la zona este de la capital.

Fuentes, de 39 años, había recuperado la libertad el 3 de abril pasado, después de haber cumplido una condena de 6 años por abuso sexual dictada en 2021. La investigación por el homicidio de Lazarte, de 41 años, realizada por el fiscal Pedro Gallo, sostiene que el acusado la habría golpeado, para luego cortarla con un cuchillo y asesinarla estrangulándola con un cable. Más tarde habría prendido fuego el Fiat Palio bordó, que se encontraba estacionado en la calle Francia al 1.100 para borrar evidencias.

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Durante la audiencia, Fuentes fue acusado formalmente de homicidio agravado por haber mediado violencia de género. El auxiliar fiscal Lucas Maggio solicitó que se le dicte la prisión preventiva por seis meses mientras que el defensor oficial Hernán Molina no se opuso a ninguna de los planteos del representante del Ministerio Público, pero sí pidió que la medida cautelar sea por tres meses.

APREHENDIDO. Roberto José Fuentes, de 39 años, fue señalado por la Policía como presunto autor material del hecho. APREHENDIDO. Roberto José Fuentes, de 39 años, fue señalado por la Policía como presunto autor material del hecho.

Sin embargo, la jueza María Alejandra Balcázar consideró lo sucedido como un hecho gravísimo, en un contexto agravado y que las circunstancias del sufrimiento son contundentes. 

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

La expectativa es que la justicia pida para Fuentes una pena a cadena perpetua, por lo que se incrementa el riesgo de fuga. Además, los investigadores sostienen que hay que preservar el análisis de otras cámaras de seguridad y tomar más testimonios, por lo que la magistrada le dictó la prisión preventiva por seis meses.

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