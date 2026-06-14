Quién es el aprehendido por el crimen de Cinthia Lazarte, la mujer hallada en un auto incendiado en Tucumán

El hallazgo

El hecho fue informado cerca de las 3 del sábado, luego de que vecinos alertaran al Sistema Integral de Emergencias 911 sobre un automóvil que se incendiaba sobre calle Francia al 1.100. Al llegar al lugar, motoristas que cubrían recorrido en la zona sofocaron el principio de incendio y descubrieron que en la parte trasera del vehículo había una mujer y sin signos vitales.