Seguridad

Quién es el aprehendido por el crimen de Cinthia Lazarte, la mujer hallada en un auto incendiado en Tucumán

Roberto José Fuentes, de 39 años, fue señalado como presunto autor material del homicidio.

ASESINATO DE Cinthia Verónica Lazarte: quién es el detenido.
ASESINATO DE Cinthia Verónica Lazarte: quién es el detenido. Policía de Tucumán.
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía de Tucumán detuvo a Roberto Fuentes por el femicidio de Cinthia Lazarte, hallada muerta el sábado dentro de un auto incendiado en la capital provincial.
  • La captura se logró mediante cámaras de seguridad y testimonios. La víctima fue hallada asfixiada en un auto y en los allanamientos se secuestraron celulares y ropa del acusado.
  • La Fiscalía de Homicidios busca ahora determinar las circunstancias finales del presunto femicidio, un caso que impulsa la demanda de justicia ante la violencia de género.
Resumen generado con IA

La investigación por el homicidio de Cinthia Verónica Lazarte, la mujer de 41 años y madre de cuatro, hallada sin vida dentro de un Fiat Palio bordó incendiado en calle Francia al 1.100, tuvo un avance clave en las últimas horas. Personal de la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos aprehendió a Roberto José Fuentes, de 39 años, señalado por la Policía como presunto autor material del hecho.

Según el informe oficial, el procedimiento se concretó después de un relevamiento vecinal y del análisis de cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes habrían permitido reconstruir los momentos previos, durante y posteriores al crimen, y ubicar a un hombre con características físicas y vestimenta compatibles con las del sospechoso.

El caso quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios I del Centro Judicial Capital, a cargo de Pedro León Gallo, en la causa caratulada como "Fuentes Roberto José s/homicidio", legajo S 051416/2026.

El hallazgo

El hecho fue informado cerca de las 3 del sábado, luego de que vecinos alertaran al Sistema Integral de Emergencias 911 sobre un automóvil que se incendiaba sobre calle Francia al 1.100. Al llegar al lugar, motoristas que cubrían recorrido en la zona sofocaron el principio de incendio y descubrieron que en la parte trasera del vehículo había una mujer y sin signos vitales.

De acuerdo con el informe policial, el cuerpo estaba desnudo y tenía un cable alrededor del cuello, dato que reforzó las sospechas sobre un femicidio.

En la escena trabajaron efectivos de la División Homicidios junto con personal del Equipo Científico y un perito de Bomberos. Durante las tareas se levantaron rastros biológicos y elementos considerados de interés para la causa.

Cámaras, testimonios y aprehensión

Tras la identificación de la víctima, los investigadores iniciaron un relevamiento en las inmediaciones del lugar. También analizaron registros fílmicos aportados por vecinos y obtuvieron entrevistas audiovisuales.

Según la Policía, ese material permitió seguir la secuencia del hecho y establecer que un hombre no sería ajeno al crimen. Las filmaciones lo ubicaron en la escena y, luego, en el trayecto de regreso al domicilio donde solía pasar las noches.

Con esos elementos, dispusieron un operativo de vigilancia discreta en las cercanías del domicilio de Fuentes.

El sospechoso fue interceptado en la zona de Lola Mora y Francia, reducido y trasladado a la sede de la División Homicidios. Según el informe, el fiscal Gallo avaló el procedimiento y ordenó que fuera llevado de urgencia al Cuerpo Médico Forense para las pericias correspondientes.

Los secuestros

La jueza, María Valeria Mibelli autorizó un allanamiento en un domicilio de Lola Mora 98, donde Fuentes solía pernoctar.

Durante el procedimiento, personal de la División Homicidios secuestró teléfonos celulares del imputado y de familiares, prendas de vestir, calzado, una botella de vidrio y una riñonera que, según la Policía, habría utilizado al momento del hecho.

También quedaron secuestrados por parte del Ministerio Público prendas de vestir de la víctima, hisopados con muestras biológicas, un trozo de cable negro y botellas de vidrio y plástico con líquido inflamable. La Comisaría Seccional 11 retuvo el Fiat Palio bordó, dominio DHE 273, donde fue encontrado el cuerpo de Lazarte.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de la Dirección General de Investigaciones, mientras la causa avanza para determinar las circunstancias del homicidio.

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