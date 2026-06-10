Seguridad

Buscan a una mujer y a su hija de siete años que desaparecieron en Córdoba

María Gimena Córdoba, de 45 años, y la pequeña Ana Luz fueron vistas por última vez en la casa de un familiar. El Ministerio Público Fiscal pidió colaboración para encontrarlas.

DESAPARECIDAS. María Gimena Córdoba (45) y Ana Luz Córdoba (7) son buscadas en Córdoba.
DESAPARECIDAS. María Gimena Córdoba (45) y Ana Luz Córdoba (7) son buscadas en Córdoba.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El MPF de Córdoba lanzó este miércoles la búsqueda de María Gimena Córdoba (45) y su hija Ana Luz (7), desaparecidas tras ser vistas en la casa de un familiar en la capital.
  • Ambas viven en situación de calle y suelen pasar las noches cerca del centro de la ciudad. La fiscalía difundió sus rasgos físicos y solicitó la colaboración de los vecinos.
  • Las autoridades esperan que la difusión pública de sus datos facilite una rápida localización por parte de la comunidad para resguardar la integridad física de la menor.
Resumen generado con IA

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba emitió este miércoles un aviso de búsqueda para dar con el paradero de una mujer y su hija de siete años que desaparecieron en la capital provincial.

A través de un comunicado difundido en su sitio web, el organismo solicitó colaboración para localizar a María Gimena Córdoba, de 45 años, y a la niña Ana Luz Córdoba.

Según detallaron las autoridades, ambas fueron vistas por última vez en el domicilio del hermano de la mujer, ubicado en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, madre e hija viven en situación de calle y suelen pasar las noches en sectores cercanos al centro y a la terminal de ómnibus de la capital cordobesa.

El MPF difundió además las características físicas de ambas para facilitar su identificación. María Gimena mide aproximadamente 1,70 metros, tiene piel trigueña, cabello teñido de castaño medio claro y ojos oscuros.

Ana Luz, en tanto, mide cerca de un metro, tiene piel blanca, cabello castaño y ojos de color oscuro.

Las autoridades pidieron que cualquier información que pueda ayudar a encontrarlas sea comunicada de manera inmediata a la Justicia o a las fuerzas de seguridad.

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