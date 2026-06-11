Seguridad Cuáles son los desafíos que se deben afrontar en seguridad en Tucumán Además de mantener la baja de homicidios y robos, las autoridades buscan frenar la escalada de violencia ciudadana y evitar más siniestros viales en la provincia. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MÁXIMA PREOCUPACIÓN. Las estadísticas oficiales dan cuenta que el año pasado murieron 249 personas en accidentes de tránsito. Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánOsvaldo JaldoInseguridadInseguridad vialJoaquín Girvau Olleta Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre el prófugo “Riki” Puenzo Buscan a una mujer y a su hija de siete años que desaparecieron en Córdoba Lo más popular Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos Un mecánico argentino, un corcho y una idea que terminó en salas de parto de Europa Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa "El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV Ranking notas premium Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública" San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club