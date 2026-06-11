Seguridad

Cuáles son los desafíos que se deben afrontar en seguridad en Tucumán

Además de mantener la baja de homicidios y robos, las autoridades buscan frenar la escalada de violencia ciudadana y evitar más siniestros viales en la provincia.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN. Las estadísticas oficiales dan cuenta que el año pasado murieron 249 personas en accidentes de tránsito.
MÁXIMA PREOCUPACIÓN. Las estadísticas oficiales dan cuenta que el año pasado murieron 249 personas en accidentes de tránsito.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

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