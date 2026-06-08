El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre el prófugo “Riki” Puenzo

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, comunicó que se entregará una recompensa de $30 millones a quien aporte datos útiles y certeros que posibiliten la captura del ciudadano Ricardo Horacio Puenzo, alias: “Riki”, que se encuentra prófugo de la justicia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 3815990922 o 911. Se garantiza absoluta reserva.