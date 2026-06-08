Seguridad

El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre el prófugo “Riki” Puenzo

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 3815990922 o 911. Se garantiza absoluta reserva.

EL PRÓFUGO. EL GOBIERNO de Tucumán ofreció una fuerte recompensa
EL PRÓFUGO. EL GOBIERNO de Tucumán ofreció una fuerte recompensa
Hace 2 Hs

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, comunicó que se entregará una recompensa de $30 millones a quien aporte datos útiles y certeros que posibiliten la captura del ciudadano Ricardo Horacio Puenzo, alias: “Riki”, que se encuentra prófugo de la justicia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 3815990922 o 911. Se garantiza absoluta reserva.

El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre el prófugo “Riki” Puenzo

La convocatoria está basada conforme lo ordenado mediante Decreto N° 849/7 (MS) del 27/04/2026 - B.O. 28/04/2026, en referencia a la causa: "PUENZO RICARDO HORACIO S/HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO RACIAL, RELIGIOSO, ETC - ART. 80 PAR. 1° INC. 4° - VICT: MERCADO DIEGO RAMON, BENITES ALEJANDRA ESTEFANIA". LEGAJO S-312784/2020

Temas TucumánEugenio Agüero Gamboa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
1

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente
2

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros
3

Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada
4

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar
5

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Ranking notas premium
Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
1

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
2

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana
3

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
4

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

Un indio y un mundial
5

Un indio y un mundial

Más Noticias
Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Argentina vs. Islandia: horario, TV y los cambios que planea Scaloni antes del debut

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

La drástica decisión de Alpine tras las polémicas sanciones que sufrieron Colapinto y Gasly

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

El hacinamiento baja en Tucumán, pero el déficit habitacional empuja a las familias a alquilar

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Qué puede pasar con la elección en la UNT si no hay fallo judicial antes de mañana

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Comentarios