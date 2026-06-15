Murió Gaspi: quién era el youtuber argentino que conquistó millones con un micrófono y su clásico "Buenas"

Aunque fue derrotado por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto, su participación fue una de las más comentadas del espectáculo y evidenció un costado de disciplina y esfuerzo que contrastaba con la imagen desenfadada que había construido en internet. Su presencia en un evento seguido por millones de espectadores de todo el mundo también significó un importante salto internacional para su carrera.