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Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

El influencer argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree figuran entre las seis víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro. El accidente provocó un incendio de gran magnitud y conmocionó a millones de seguidores en redes sociales.

El influencer argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree figuran entre las seis víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro. El accidente provocó un incendio de gran magnitud y conmocionó a millones de seguidores en redes sociales.
El influencer argentino Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree figuran entre las seis víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro. El accidente provocó un incendio de gran magnitud y conmocionó a millones de seguidores en redes sociales.
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El YouTuber argentino Gaspi, el productor Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree murieron este domingo en Río de Janeiro tras un choque de dos helicópteros en pleno vuelo.
  • El choque ocurrió en el barrio Recreio dos Bandeirantes y provocó un gran incendio en un estacionamiento. Gaspi era un reconocido humorista con millones de seguidores.
  • La tragedia causó una fuerte conmoción en redes sociales. Mientras tanto, las autoridades de Brasil investigan las causas del accidente, uno de los peores del último tiempo.
Resumen generado con IA

Una tragedia aérea sacudió este domingo a Río de Janeiro cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, provocando la muerte de seis personas. Entre las víctimas fatales se encontraban dos argentinos: el popular youtuber Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale. También figura entre los fallecidos el cantante estadounidense Oliver Tree, según informaron autoridades brasileñas.

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El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia hallaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves. Posteriormente, localizaron una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. Una de las aeronaves se precipitó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, generando un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga y destruyó cerca de veinte vehículos eléctricos.

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Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y había ganado notoriedad por sus videos de humor y entrevistas callejeras. En el último año también había participado de la Velada del Año, el multitudinario evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos. La noticia de su muerte provocó una fuerte conmoción en redes sociales, mientras las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del choque que derivó en una de las peores tragedias aéreas recientes en la ciudad carioca.

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