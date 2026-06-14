Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con los reportes del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia hallaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en una de las aeronaves. Posteriormente, localizaron una sexta víctima en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. Una de las aeronaves se precipitó sobre el estacionamiento de un complejo comercial, generando un incendio de gran magnitud que alcanzó una estación de carga y destruyó cerca de veinte vehículos eléctricos.