La huella de Gaspi en La Velada: la noche en que el youtuber argentino conquistó al público de Ibai Llanos

Paradójicamente, aquella noche en Sevilla terminó siendo mucho más que una pelea. Para miles de seguidores, fue la confirmación de que el creador de contenido que había conquistado YouTube con sus entrevistas absurdas y provocadoras podía reinventarse una vez más. Un año después, tras conocerse su trágica muerte, las imágenes de Gaspi emocionado sobre el ring de Ibai vuelven a circular como uno de los recuerdos más potentes de su carrera.