La huella de Gaspi en La Velada: la noche en que el youtuber argentino conquistó al público de Ibai Llanos

Resumen para apurados
- La muerte del youtuber argentino Gaspi en un choque de helicóptero en Brasil este domingo conmocionó a sus redes, donde recuerdan su emblemático paso por La Velada de Ibai Llanos.
- El creador de contenido llegó al megaevento tras perder 20 kilos en una exigente preparación física. Aunque fue derrotado por Perxitaa, el combate marcó su renacimiento profesional.
- Este trágico suceso consolida el legado de Gaspi en el streaming hispanohablante, donde su emotiva participación en Sevilla será recordada como el símbolo de su reinvención.
La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, en un accidente de helicóptero ocurrido este domingo en Brasil, generó una fuerte conmoción entre millones de seguidores. Mientras las redes sociales se llenan de mensajes de despedida, uno de los capítulos más recordados de su carrera vuelve a cobrar relevancia: su participación en La Velada del Año 5, el megaevento organizado por el streamer español Ibai Llanos.
Lejos de ser una simple pelea de exhibición, aquella experiencia marcó el regreso de Gaspi a la primera línea de la creación de contenidos. El influencer argentino se enfrentó al español Perxitaa en una de las peleas más esperadas de la cartelera celebrada en el estadio La Cartuja de Sevilla, ante más de 80.000 espectadores y millones de usuarios conectados por Twitch.
Una derrota que terminó siendo una victoria personal
Aunque cayó por nocaut técnico frente a Perxitaa, la participación de Gaspi trascendió el resultado deportivo. El argentino llegó al evento tras una exigente preparación física que le permitió perder más de 20 kilos y recuperar protagonismo después de un período de baja actividad pública. Diversos medios señalaron que su presencia en La Velada representó una suerte de renacimiento profesional y personal.
Las imágenes posteriores al combate se volvieron virales. Entre lágrimas, Gaspi agradeció el apoyo del público y reconoció la emoción de escuchar a miles de personas coreando su nombre en uno de los escenarios más importantes del streaming mundial.
La relación con Ibai Llanos
La participación de Gaspi en La Velada también permitió estrechar su vínculo con Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo hispanohablante. Según contó el propio argentino en entrevistas previas al combate, fue contactado directamente por el entorno del organizador para sumarse al evento y aceptó el desafío casi de inmediato, aunque luego admitió haber tenido dudas por la magnitud de la exposición.
La relación entre ambos ya venía construyéndose desde antes. Gaspi había participado en contenidos vinculados al universo de Ibai y llegó incluso a protagonizar una entrevista en la que el streamer español se sometía a su característico humor incómodo. Además, durante la promoción de La Velada, ambos compartieron transmisiones y encuentros que ayudaron a consolidar la popularidad del argentino entre el público español.
El argentino que representó al país en el evento más grande del streaming
Gaspi fue uno de los dos representantes argentinos en La Velada del Año 5, junto a Tomás Mazza. Su combate contra Perxitaa figuró entre los más comentados de la jornada y lo convirtió en una de las figuras latinoamericanas más visibles del evento.
Paradójicamente, aquella noche en Sevilla terminó siendo mucho más que una pelea. Para miles de seguidores, fue la confirmación de que el creador de contenido que había conquistado YouTube con sus entrevistas absurdas y provocadoras podía reinventarse una vez más. Un año después, tras conocerse su trágica muerte, las imágenes de Gaspi emocionado sobre el ring de Ibai vuelven a circular como uno de los recuerdos más potentes de su carrera.