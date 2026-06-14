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Video: así fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber Gaspi

El accidente ocurrió este domingo en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Las dos aeronaves colisionaron en el aire y dejaron seis víctimas fatales, entre ellas el influencer argentino Gaspi, el realizador Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

MUERTE DE GASPI. Los bomberos trabajan en el lugar del accidente de uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea en Recreio; una investigación de Cenipa determinará las causas del accidente
MUERTE DE GASPI. Los bomberos trabajan en el lugar del accidente de uno de los helicópteros involucrados en la colisión aérea en Recreio; una investigación de Cenipa determinará las causas del accidente Foto: Departamento de Bomberos de Río de Janeiro
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspi, murieron este domingo al chocar dos helicópteros en vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro.
  • El choque ocurrió a las 9 am; una aeronave cayó en un estacionamiento, explotó e incendió vehículos. Las víctimas incluyen al productor Lucas Vignale y al cantante Oliver Tree.
  • La tragedia causó gran conmoción en redes por la fama de Gaspi. El Cenipa investiga las causas del accidente, ya que ambos helicópteros tenían la documentación al día.
Resumen generado con IA

La tragedia quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales y medios brasileños. Las imágenes muestran las consecuencias del choque entre dos helicópteros ocurrido este domingo por la mañana en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, un accidente que dejó seis muertos (entre ellos el youtuber argentino Gaspi)y conmocionó tanto a Brasil como a Argentina.

Entre las víctimas fatales se encontraba el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, una de las figuras más influyentes del streaming y las redes sociales en el país. También fallecieron el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

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Según confirmó la Policía Civil de Río de Janeiro, la colisión se produjo alrededor de las 9 de la mañana cuando ambas aeronaves se encontraban en vuelo sobre la zona oeste de la ciudad. Tras el impacto, uno de los helicópteros cayó sobre un estacionamiento privado y explotó, provocando un incendio de gran magnitud.

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

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Las llamas alcanzaron cerca de veinte vehículos eléctricos estacionados en el lugar, lo que agravó la situación debido a la combustión de las baterías. Equipos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varias horas para controlar el fuego y asegurar la zona.

Las imágenes difundidas muestran una enorme columna de humo negro elevándose sobre el área del accidente, mientras restos de las aeronaves quedaron esparcidos a más de cien metros del lugar del impacto. Los rescatistas no encontraron sobrevivientes.

Gaspi, el youtuber argentino (Foto: Instagram /gaspipd) Gaspi, el youtuber argentino (Foto: Instagram /gaspipd)

Quiénes eran las víctimas

En el helicóptero que se incendió viajaban el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Brito Chaves, Oliver Tree, Lucas Vignale y Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi. En la segunda aeronave se encontraba únicamente el piloto Charles Marsillac.

La muerte de Gaspi generó una fuerte conmoción en las redes sociales. El creador de contenido tenía apenas 23 años y acumulaba millones de seguidores gracias a sus entrevistas callejeras, su humor irreverente y su característico saludo "Buuuueeenas", convertido en una marca registrada entre sus fanáticos.

Durante el último año había ampliado su proyección internacional tras participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España, donde protagonizó una de las peleas más comentadas de la jornada.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

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Investigan las causas del accidente

Las autoridades brasileñas informaron que ambas aeronaves contaban con la documentación y los certificados de aeronavegabilidad vigentes. Sin embargo, todavía no se conocen las causas que provocaron la colisión en pleno vuelo.

La investigación quedó a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, que ya comenzó a analizar los restos de las aeronaves y el material recuperado en el lugar para determinar cómo se produjo la tragedia que terminó con la vida de seis personas.

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