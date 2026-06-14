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Ibai Llanos despidió a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil: "Qué absoluta tristeza"

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó una profunda conmoción en el mundo del streaming y las redes sociales.

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires.
Gaspi junto a Ibai llanos comiendo "el mejor asado del mundo" en un conocido restaurante en Buenos Aires.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El streamer Ibai Llanos despidió al influencer argentino Gaspi, fallecido este domingo en un choque de helicópteros en Río de Janeiro que provocó la muerte de seis personas.
  • El accidente ocurrió al colisionar dos aeronaves en el aire. Ambos creadores habían afianzado su relación durante la participación de Gaspi en La Velada del Año V en España.
  • La tragedia conmociona al streaming hispanohablante y marca la pérdida de un referente del humor digital argentino, dejando un fuerte impacto y múltiples homenajes en redes.
Resumen generado con IA

El streamer español expresó su dolor por la muerte del influencer argentino Gaspi, fallecido este domingo en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. Ambos habían estrechado su relación durante la participación del creador de contenido en La Velada del Año V.

Video: así fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber Gaspi

Video: así fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber Gaspi

La muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, generó una profunda conmoción en el mundo del streaming y las redes sociales. El influencer argentino falleció este domingo en el choque de dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, una tragedia que dejó seis víctimas fatales y provocó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y seguidores.

Uno de los pronunciamientos más emotivos fue el de Ibai Llanos, quien utilizó sus redes sociales para despedir al creador de contenido argentino con un mensaje que rápidamente se viralizó entre millones de usuarios.

La huella de Gaspi en La Velada: la noche en que el youtuber argentino conquistó al público de Ibai Llanos

La huella de Gaspi en La Velada: la noche en que el youtuber argentino conquistó al público de Ibai Llanos

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos", escribió el streamer español en su cuenta de X.

La publicación acumuló miles de reacciones en pocos minutos y reflejó el impacto que causó la noticia dentro de la comunidad hispanohablante de creadores digitales.

El vínculo entre Ibai Llanos y Gaspi

Aunque ya se conocían desde hacía tiempo por compartir el universo del streaming y las redes sociales, la relación entre ambos se fortaleció especialmente en 2025, cuando Gaspi fue uno de los protagonistas de La Velada del Año V, el exitoso evento de boxeo organizado por Ibai en España.

La participación del argentino fue una de las más comentadas de aquella edición. Para llegar al combate, Gaspi atravesó una exigente transformación física que incluyó meses de entrenamiento y una pérdida de aproximadamente 26 kilos. El proceso fue seguido de cerca por sus seguidores y despertó el reconocimiento de otros creadores de contenido.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Si bien cayó derrotado por nocaut técnico frente al español Perxitaa, su esfuerzo y compromiso fueron destacados por el propio Ibai y por gran parte de la audiencia que siguió el evento.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz se había convertido en uno de los influencers más populares de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras, su humor irreverente y su estilo espontáneo. Con su clásico saludo "Buuuueeenas", logró construir una comunidad de millones de seguidores en YouTube, Instagram y TikTok.

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Su ascenso comenzó durante la adolescencia, cuando sus videos recorriendo las calles de Buenos Aires se volvieron virales. En 2022 fue reconocido con el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la escena digital argentina.

Tras un período de menor exposición pública, regresó en 2025 con "La vuelta de Gaspi", un video más personal y reflexivo que marcó una nueva etapa en su carrera.

La tragedia que conmocionó a Argentina

Gaspi murió este domingo en el accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Según informaron las autoridades brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire y se precipitaron sobre una zona urbana, provocando un incendio de grandes dimensiones.

En el mismo hecho también falleció el realizador argentino Lucas Vignale, colaborador cercano del influencer, además de otras cuatro personas.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron mensajes de despedida, fragmentos de sus videos más recordados y homenajes a una figura que marcó a toda una generación de jóvenes argentinos.

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