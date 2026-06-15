Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- La tragedia que sacudió a Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros, causó conmoción por la violencia del accidente, que no dejó sobrevivientes y porque entre las víctimas mortales se encontraban personajes conocidos en el mundo del espectáculo.
Dos argentinos murieron en el siniestro. Uno es el popular youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el otro un productor de videoclips, Lucas Vignale. Además, también se identificó al cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree.
Según los manifiestos de vuelo, Tree, Vignale y Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron ayer, en pleno vuelo, y que resultó en la muerte de al menos seis personas. Una fuente policial señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente.
El youtuber contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus divertidos y polémicos videos. El último año decidió participar de la “Velada del Año”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y acumula miles de visualizaciones.
Vignale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.
Los helicópteros chocaron ayer, antes de las 9, cuando volaban sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.
Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.
Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”. Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.
En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.
Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.
El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró más temprano que había “ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves”, sin dar más detalles.
“Explosión muy fuerte”
“Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar”, contó Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante Burger King. “Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones”, relató.
El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.
“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó.
Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. El segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto.
Más agua necesaria
Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.
Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado. “Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico”, dijo.
El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, que contienen baterías de iones de litio.
“Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional”, explicó.