Mundo

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Hay dos argentinos entre las seis víctimas mortales. Uno es el youtuber “Gaspi” y el otro el productor de videoclips, Lucas Vignale

DESASTRE. Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el vecindario Recreio dos Bandeirantes, donde cayeron, en partes, los helicópteros.
DESASTRE. Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el vecindario Recreio dos Bandeirantes, donde cayeron, en partes, los helicópteros.
Hace 3 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- La tragedia que sacudió a Río de Janeiro, tras el choque de dos helicópteros, causó conmoción por la violencia del accidente, que no dejó sobrevivientes y porque entre las víctimas mortales se encontraban personajes conocidos en el mundo del espectáculo.

Dos argentinos murieron en el siniestro. Uno es el popular youtuber Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, y el otro un productor de videoclips, Lucas Vignale. Además, también se identificó al cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree.

Según los manifiestos de vuelo, Tree, Vignale y Prim viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron ayer, en pleno vuelo, y que resultó en la muerte de al menos seis personas. Una fuente policial señaló que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente.

El youtuber contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus divertidos y polémicos videos. El último año decidió participar de la “Velada del Año”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y acumula miles de visualizaciones.

Vignale era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y tenía 28 años. Era cineasta y productor audiovisual que participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Durante su carrera se dedicó a la producción independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno o Nicki Nicole.

Los helicópteros chocaron ayer, antes de las 9, cuando volaban sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

Ibai Llanos despidió a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil: "Qué absoluta tristeza"

Ibai Llanos despidió a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil: Qué absoluta tristeza

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”. Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

En los últimos días, la cuenta de Instagram de Tree mostró videos suyos en Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países. Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Prim, conocido en internet como “Gaspi”, tenía 23 años. Con 2,84 millones de seguidores en YouTube, destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró más temprano que había “ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves”, sin dar más detalles.

“Explosión muy fuerte”

“Yo estaba trabajando y escuché una explosión muy fuerte. El local llegó a temblar”, contó Thamires Santos, de 27 años y empleada de un restaurante Burger King. “Se encontraron, chocaron y partes de los helicópteros salieron volando en todas direcciones”, relató.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

El portavoz de los bomberos, el teniente coronel Fabio Contreiras, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que aún no estaba claro cómo se desarrolló exactamente el accidente.

“Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar (...) necesitamos obtener las grabaciones y los videos para entender exactamente qué ocurrió”, afirmó.

Contreiras dijo que los equipos de rescate hallaron un helicóptero en llamas entre los autos eléctricos, con cinco víctimas en su interior. El segundo helicóptero, encontrado a unos 100 metros de distancia, transportaba únicamente al piloto.

Más agua necesaria

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Contreiras señaló que el hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento había evitado un saldo de muertos más elevado. “Dadas las viviendas que hay alrededor, el accidente podría haber sido mucho más trágico”, dijo.

El portavoz de los bomberos destacó las dificultades de combatir un incendio que afecta a vehículos eléctricos, que contienen baterías de iones de litio.

Video: así fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber Gaspi

Video: así fue el choque de helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber Gaspi

“Cuando este tipo de batería se incendia, libera gases altamente tóxicos y aumenta tanto la temperatura como la intensidad del fuego. Apagar un incendio en uno de estos vehículos requiere entre tres y cuatro veces la cantidad de agua necesaria para un incendio en un automóvil convencional”, explicó.

Temas BrasilRío de JaneiroInseguridad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ibai Llanos despidió a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil: Qué absoluta tristeza

Ibai Llanos despidió a Gaspi tras su trágica muerte en Brasil: "Qué absoluta tristeza"

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en un choque de helicópteros que dejó seis víctimas fatales

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un accidente de helicoptero en Río de Janeiro

Lo más popular
El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud
1

El plan de la OMS para que los años extra de vida no sean años de mala salud

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari
2

Por qué la terapia psicológica es parte del tratamiento de una malformación física como Arnold-Chiari

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso
3

El cambio climático alteró los ciclos del agua y las viviendas argentinas no estaban preparadas para eso

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas
4

Copa del Mundo 2026: quiénes ganan, quiénes empatan y quiénes pierden entre las ciudades anfitrionas

Con un 30% menos de comida se vive un 20% más: el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación
5

"Con un 30% menos de comida se vive un 20% más": el oncólogo de 97 años que desafía todo lo que creemos saber sobre alimentación

Ranking notas premium
San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
1

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
2

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos
3

San Martín mostró otra idea de juego con Hernán De Camilo, pero los problemas siguen intactos

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”
4

Berensztein: “Perú es un país que tiene un problema de gobernabilidad endémico”

¿A mí me decís?: el tenso cruce de Matías Caco García con un hincha de San Martín en Munro
5

"¿A mí me decís?": el tenso cruce de Matías "Caco" García con un hincha de San Martín en Munro

Más Noticias
El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

Por qué empezar a hacer deporte a los 70 años es más seguro que seguir sin moverse

Por qué empezar a hacer deporte a los 70 años es más seguro que seguir sin moverse

Cuánto debe comer un perro para vivir más

Cuánto debe comer un perro para vivir más

Netflix confirmó Scooby-Doo: Origins: la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Netflix confirmó "Scooby-Doo: Origins": la serie de acción real que divide a los fans por el perro elegido

Por qué los médicos empiezan a recomendar viajes como intervención clínica para pacientes con Alzheimer

Por qué los médicos empiezan a recomendar viajes como intervención clínica para pacientes con Alzheimer

Humedales contra invasiones: cómo las turberas pueden frenar el avance de tropas y blindados

Humedales contra invasiones: cómo las turberas pueden frenar el avance de tropas y blindados

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Argentina quedó fuera del top 10 de los países con mejor comida, según Taste Atlas

Comentarios