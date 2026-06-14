Termómetro Adorni: las declaraciones del jefe de Gabinete dispararon el volumen de conversaciones y críticas en redes

En la explicación televisiva sobre su patrimonio, Manuel Adorni sostuvo que junto a su esposa había invertido unos U$S200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014 y que esa operación les permitió obtener ganancias por aproximadamente U$S 300.000. Sin embargo, una frase terminó concentrando buena parte de la atención pública: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”. Lejos de contribuir a desactivar la polémica, esa declaración se convirtió en el principal disparador de críticas, cuestionamientos y burlas en las redes sociales.
Según un relevamiento de Enter Comunicación realizado sobre el ecosistema digital, las menciones vinculadas a Adorni pasaron de 134.782 el 10 de junio a 323.146 el 11 de junio, con la participación de 191.000 usuarios únicos. Se trata del mayor pico de conversación registrado desde que comenzaron las controversias en torno al funcionario.
Uno de los datos más relevantes del análisis es que las críticas ya no provienen exclusivamente de sectores opositores. El 76,5% de las menciones registradas fueron negativas. Allí conviven cuestionamientos de dirigentes opositores, periodistas, usuarios independientes y también votantes que respaldan al Gobierno, pero consideran que el caso afecta la credibilidad de la administración de Javier Milei. Las principales críticas apuntan a la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y transparencia y el reconocimiento de la existencia de fondos no declarados.
El segmento favorable apenas representa el 9,3% de la conversación. Se trata principalmente de militantes digitales libertarios, influencers y cuentas afines al oficialismo que buscan minimizar el impacto del caso. La estrategia se centra en justificar el ahorro informal como una práctica extendida durante años de alta presión tributaria y en señalar que dirigentes de otros espacios políticos también recurrieron a mecanismos de regularización fiscal.
El restante 14,2% corresponde a publicaciones neutrales, integradas mayoritariamente por medios de comunicación, periodistas y agencias de noticias que difundieron las novedades sin emitir opiniones.
La repercusión también quedó reflejada en la plataforma X, El apellido “Adorni” alcanzó el primer puesto entre las tendencias nacionales y se mantuvo allí durante más de 24 horas consecutivas. También ingresaron al ranking términos como “Inocencia Fiscal”, “ARCA”, “Ganancias” y el nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
Al mismo tiempo, entre las palabras más repetidas por los usuarios aparecieron términos de fuerte carga negativa como “evasor”, “mintió”, “corrupto”, “delincuente”, “ladrón” y referencias irónicas al supuesto almacenamiento de criptomonedas en un pendrive.
La magnitud del malestar volvió a quedar en evidencia cuando el jefe de Gabinete anunció en X que en julio concurrirá al Senado para presentar el informe de gestión del Gobierno. En apenas tres horas la publicación acumuló más de 351.000 visualizaciones, 6.100 “me gusta” y cerca de 4.900 comentarios.