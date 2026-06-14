Termómetro Adorni: las declaraciones del jefe de Gabinete dispararon el volumen de conversaciones y críticas en redes

Uno de los datos más relevantes del análisis es que las críticas ya no provienen exclusivamente de sectores opositores. El 76,5% de las menciones registradas fueron negativas. Allí conviven cuestionamientos de dirigentes opositores, periodistas, usuarios independientes y también votantes que respaldan al Gobierno, pero consideran que el caso afecta la credibilidad de la administración de Javier Milei. Las principales críticas apuntan a la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y transparencia y el reconocimiento de la existencia de fondos no declarados.