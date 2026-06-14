Política

Termómetro Adorni: las declaraciones del jefe de Gabinete dispararon el volumen de conversaciones y críticas en redes

Un relevamiento indicó que las menciones pasaron de 134.782 el 10 de junio a 323.146 el 11 de junio, con la participación de 191.000 usuarios únicos.

BAJO LA LUPA. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta por su patrimonio. @notadeactualidad
BAJO LA LUPA. El funcionario quedó en el ojo de la tormenta por su patrimonio. @notadeactualidad
Hace 1 Hs

En la explicación televisiva sobre su patrimonio, Manuel Adorni sostuvo que junto a su esposa había invertido unos U$S200.000 en Bitcoin entre 2013 y 2014 y que esa operación les permitió obtener ganancias por aproximadamente U$S 300.000. Sin embargo, una frase terminó concentrando buena parte de la atención pública: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”. Lejos de contribuir a desactivar la polémica, esa declaración se convirtió en el principal disparador de críticas, cuestionamientos y burlas en las redes sociales.

Según un relevamiento de Enter Comunicación realizado sobre el ecosistema digital, las menciones vinculadas a Adorni pasaron de 134.782 el 10 de junio a 323.146 el 11 de junio, con la participación de 191.000 usuarios únicos. Se trata del mayor pico de conversación registrado desde que comenzaron las controversias en torno al funcionario.

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Uno de los datos más relevantes del análisis es que las críticas ya no provienen exclusivamente de sectores opositores. El 76,5% de las menciones registradas fueron negativas. Allí conviven cuestionamientos de dirigentes opositores, periodistas, usuarios independientes y también votantes que respaldan al Gobierno, pero consideran que el caso afecta la credibilidad de la administración de Javier Milei. Las principales críticas apuntan a la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y transparencia y el reconocimiento de la existencia de fondos no declarados.

El segmento favorable apenas representa el 9,3% de la conversación. Se trata principalmente de militantes digitales libertarios, influencers y cuentas afines al oficialismo que buscan minimizar el impacto del caso. La estrategia se centra en justificar el ahorro informal como una práctica extendida durante años de alta presión tributaria y en señalar que dirigentes de otros espacios políticos también recurrieron a mecanismos de regularización fiscal.

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El restante 14,2% corresponde a publicaciones neutrales, integradas mayoritariamente por medios de comunicación, periodistas y agencias de noticias que difundieron las novedades sin emitir opiniones.

La repercusión también quedó reflejada en la plataforma X, El apellido “Adorni” alcanzó el primer puesto entre las tendencias nacionales y se mantuvo allí durante más de 24 horas consecutivas. También ingresaron al ranking términos como “Inocencia Fiscal”, “ARCA”, “Ganancias” y el nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

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Al mismo tiempo, entre las palabras más repetidas por los usuarios aparecieron términos de fuerte carga negativa como “evasor”, “mintió”, “corrupto”, “delincuente”, “ladrón” y referencias irónicas al supuesto almacenamiento de criptomonedas en un pendrive.

La magnitud del malestar volvió a quedar en evidencia cuando el jefe de Gabinete anunció en X que en julio concurrirá al Senado para presentar el informe de gestión del Gobierno. En apenas tres horas la publicación acumuló más de 351.000 visualizaciones, 6.100 “me gusta” y cerca de 4.900 comentarios.

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