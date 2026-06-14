Cómo funcionaría una moción de censura contra Manuel Adorni

La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió como jefe de Gabinete. Las explicaciones que brindó en los últimos días sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales no lograron desactivar las sospechas y, por el contrario, alimentaron nuevos cuestionamientos tanto en el plano judicial como en el Congreso.
En paralelo al avance de las investigaciones sobre la evolución de su patrimonio, sectores de la oposición consideran que el escenario político cambió y que existen condiciones para avanzar con medidas que hasta hace pocas semanas parecían inviables. En ese contexto, hay dos pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio con el objetivo de emplazar a las comisiones que deben analizar y dictaminar sobre la posibilidad de llevar adelante una moción de censura.
Según informó Infobae, las solicitudes llevan las firmas de legisladores de Unión por la Patria, la izquierda, Coalición Cívica, Unidos, Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. En conjunto, esos bloques reúnen 120 diputados en caso de asistencia perfecta, por lo que se encuentran a nueve legisladores del quórum necesario para abrir la sesión y forzar el tratamiento de los seis proyectos presentados contra Adorni.
Para alcanzar ese número, la oposición necesita sumar respaldos de sectores que hasta ahora acompañaron al oficialismo. Las miradas están puestas principalmente en el PRO, Innovación Federal y la Unión Cívica Radical, espacios que podrían resultar determinantes para habilitar el debate parlamentario.
A diferencia del Senado, en Diputados el recorrido legislativo aparece más complejo, aunque el objetivo político es el mismo.
Moción de censura
La moción de censura es una herramienta prevista por la Constitución Nacional para que el Congreso pueda exigir responsabilidad política al jefe de Gabinete. Se encuentra contemplada en el artículo 101 y es un mecanismo que solo puede aplicarse a ese cargo: ni el Presidente ni el resto de los ministros pueden ser removidos mediante este procedimiento.
El objetivo de la moción es desplazar al jefe de Gabinete de sus funciones. Si prospera, será luego el Presidente quien deba designar a su reemplazante.
El procedimiento comienza con una interpelación. Para ello, una de las cámaras del Congreso debe aprobar una citación para que el funcionario concurra a una sesión especial y responda preguntas de los legisladores. Tanto Diputados como el Senado están habilitados para iniciar este proceso.
Una vez realizada la interpelación, la cámara que impulsó el proceso puede votar una moción de censura. Para aprobarla se requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total de sus miembros.
A diferencia de los informes de gestión que periódicamente presenta el jefe de Gabinete, en una interpelación las preguntas no son remitidas con anticipación. El funcionario debe responder consultas formuladas durante la sesión, siempre vinculadas con los motivos que dieron origen a la convocatoria.
Sin embargo, la decisión no queda firme con una sola votación. Para que la remoción tenga efecto, la otra cámara también debe ratificar la medida con la misma mayoría. Por ese motivo, aunque Diputados o el Senado pueden iniciar el procedimiento por sí solos, la destitución efectiva exige el acuerdo de ambas cámaras.