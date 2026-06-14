Cómo funcionaría una moción de censura contra Manuel Adorni

En paralelo al avance de las investigaciones sobre la evolución de su patrimonio, sectores de la oposición consideran que el escenario político cambió y que existen condiciones para avanzar con medidas que hasta hace pocas semanas parecían inviables. En ese contexto, hay dos pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio con el objetivo de emplazar a las comisiones que deben analizar y dictaminar sobre la posibilidad de llevar adelante una moción de censura.