Tucumán disfruta de un fin de semana a puro sol: cuándo cambia el tiempo y vuelven las lluvias

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé un fin de semana soleado y agradable en Tucumán este sábado y domingo, tras varios días de inestabilidad climática.
- Tras jornadas variables, el sábado registrará 24°C y el domingo mantendrá condiciones estables, contrastando con las alertas por tormenta en el resto del país.
- Aunque el lunes la máxima alcanzará los 26°C, desde el martes se anticipa un descenso térmico hasta los 20°C y el retorno de las precipitaciones en la provincia.
Después de varios días con cambios en las condiciones meteorológicas, el tiempo dará una tregua durante el fin de semana en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto el sábado como el domingo se presentarán con buenas condiciones, cielo despejado y temperaturas agradables, sin lluvias previstas.
Para este sábado se espera una jornada estable, con una temperatura máxima que rondará los 24°. El cielo permanecerá despejado durante buena parte del día y, al menos por el momento, no se anticipan precipitaciones en la provincia.
Las condiciones también serán favorables para el domingo, que continuará con tiempo estable y sin lluvias. De esta manera, los tucumanos podrán disfrutar de un fin de semana con temperaturas moderadas y un panorama meteorológico diferente al de otras zonas del país, donde rigen alertas por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos.
¿Cuándo volverían las lluvias a Tucumán?
La estabilidad no se mantendría durante toda la próxima semana. El lunes 3 todavía se espera una jornada relativamente agradable, con un leve ascenso de la temperatura: la máxima alcanzaría los 26°.
Sin embargo, el panorama comenzaría a cambiar el martes. Para ese día, el pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 20°, acompañado por la posibilidad de algunas lluvias.