Villarruel volvió a apuntar contra Adorni con una ironía sobre sus inversiones en bitcoin

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel ironizó en redes sobre las declaraciones de bitcoin de Manuel Adorni, profundizando la interna en el gobierno de Javier Milei en Argentina.
- Adorni justificó su patrimonio con ganancias en bitcoin de U$S300.000, lo que desató una investigación judicial sobre sus declaraciones juradas y pedidos de informes a ARCA y Anses.
- Este cruce expone la creciente fractura entre Villarruel y el Ejecutivo, mientras la justicia avanza en peritajes financieros que podrían desgastar la imagen del oficialismo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del gobierno de Javier Milei y sumó un nuevo cuestionamiento público contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.
A través de una publicación en redes sociales, ironizó sobre las explicaciones que el funcionario brindó respecto de las inversiones en bitcoin con las que busca justificar parte del crecimiento de su patrimonio.
Villarruel compartió en una historia de Instagram una imagen del histórico conductor Silvio Soldán sosteniendo un pendrive junto a la frase: "¿Y si esta semana te toca a vos?".
La publicación fue interpretada como una alusión directa a la situación que atraviesa Adorni por las dudas surgidas en torno a sus declaraciones juradas, consignó el diario "Ámbito".
La vicepresidenta difundió el mensaje pocos días después de que el jefe de Gabinete afirmara públicamente que parte de los fondos cuestionados provienen de inversiones realizadas en bitcoin entre 2014 y 2018. Según explicó, esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a los U$S300.000 y servirían para respaldar el incremento patrimonial reflejado en sus presentaciones.
Las declaraciones de Adorni se produjeron en el marco de una investigación judicial que busca determinar si existe una inconsistencia entre los ingresos declarados por el funcionario y su nivel de gastos durante los últimos años. La incorporación de nuevas declaraciones patrimoniales tuvo como objetivo responder a esos cuestionamientos, aunque derivó en nuevas críticas desde distintos sectores políticos.
Diferencias
No es la primera vez que Villarruel se pronuncia sobre el tema. Días atrás, al responder una consulta de un usuario en redes sociales sobre las explicaciones del jefe de Gabinete, sostuvo: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
La tensión entre ambos dirigentes también quedó expuesta cuando la titular del Senado reclamó que Adorni se presentara durante junio en la Cámara alta para brindar su informe de gestión, luego de que el funcionario anunciara que planeaba hacerlo recién en julio.
En paralelo, la Justicia avanzó con nuevas medidas para profundizar la investigación. Entre ellas, otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, solicitó a la Anses la historia laboral completa de ambos desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas.
También se requirió a la plataforma Lemon Cash ampliar la información sobre las cuentas abiertas por el funcionario desde 2020. La fiscalía, con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), puso especial atención en las inversiones en criptomonedas declaradas por Adorni.
En ese marco, el fiscal ordenó a la DAFI la elaboración de un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y encomendó a la Policía Federal un relevamiento de entrevistas y publicaciones en redes sociales del funcionario. El objetivo es contrastar sus manifestaciones públicas sobre inversiones financieras con la información patrimonial incorporada al expediente judicial.