Villarruel volvió a apuntar contra Adorni con una ironía sobre sus inversiones en bitcoin

En paralelo, la Justicia avanzó con nuevas medidas para profundizar la investigación. Entre ellas, otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, solicitó a la Anses la historia laboral completa de ambos desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas.