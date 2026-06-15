El Gobierno suspende reuniones de gabinete, mientras crece la interna por el caso Adorni

El escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni paralizó la agenda política del Poder Ejecutivo. En una semana marcada por feriados y viajes oficiales, Javier Milei decidió no convocar a reuniones de gabinete ni de mesa política, en un escenario de máxima tensión por el pedido de interpelación al Jefe de Gabinete en el Senado.