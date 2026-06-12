CAME pidió al Senado incorporar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para aliviar la situación de las PyMEs

Ante el próximo tratamiento en el Congreso del anteproyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de cambios que ya había planteado al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo.