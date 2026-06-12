EconomíaNoticias económicas

CAME pidió al Senado incorporar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para aliviar la situación de las PyMEs

La entidad solicitó a los bloques de la Cámara alta que incluyan modificaciones vinculadas a multas, embargos y planes de pago.

Sede de CAME
Sede de CAME
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • CAME solicitó al Senado argentino incluir cambios en el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para aliviar la presión tributaria de las PyMEs frente al aumento de embargos y multas.
  • La propuesta, ya presentada a Economía, busca suspender embargos, reducir multas y crear planes de facilidades de pago de hasta 48 cuotas frente al actual escenario de recesión.
  • Con esta reforma, CAME busca que el Congreso resguarde el entramado productivo, sostenga el empleo y asegure la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas en el país.
Resumen generado con IA

Ante el próximo tratamiento en el Congreso del anteproyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de cambios que ya había planteado al Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo.

El pedido se produce en un contexto marcado por el incremento de embargos y multas aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), situación que, según la entidad empresaria, podría corregirse mediante modificaciones al texto que actualmente analiza el Poder Legislativo.

El planteo de la cámara empresaria se conoce en medio de la investigación por el incremento patrimonial del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el pedido para ingresar al régimen de Inocencia Fiscal. 

Entre las principales propuestas elevadas por CAME figura la reducción de multas. La entidad plantea que no se apliquen sanciones durante el denominado “Período de Espera” previsto por ARCA y que, en caso de regularización dentro de los 15 días posteriores a esa instancia, la multa se reduzca en un 50%. La sanción plena, sostiene, debería aplicarse únicamente cuando el contribuyente no cumpla una vez vencido ese plazo.

Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Federal pidió con urgencia las declaraciones juradas rectificadas de Adorni

Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Federal pidió con urgencia las declaraciones juradas rectificadas de Adorni

Otro de los puntos centrales es la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares para el sector pyme, incluidos los embargos, con el objetivo de aliviar la presión sobre las empresas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la entidad propuso la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. La iniciativa alcanzaría tanto a las deudas vencidas al 31 de mayo como a planes de pago vigentes y caducos.

Desde CAME señalaron que el planteo se realiza en un escenario de consumo deprimido y mencionaron también la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según la entidad, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos.

“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, expresó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

Inocencia fiscal: cómo es el régimen al que se adhirieron Adorni y Sturzenegger

Inocencia fiscal: cómo es el régimen al que se adhirieron Adorni y Sturzenegger

La entidad consideró indispensable que la Cámara alta atienda la solicitud para promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo en el actual contexto económico.

Temas Fondo Monetario InternacionalRepública ArgentinaConfederación Argentina de la Mediana EmpresaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoManuel AdorniConfederación Argentina de la Mediana Empresa CAME
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ricardo Arriazu: Los planetas están alineados para la Argentina

Ricardo Arriazu: "Los planetas están alineados para la Argentina"

Gremio de informáticos denuncia que los despidos crecieron un 67%

Gremio de informáticos denuncia que los despidos crecieron un 67%

Jornada de Clera: una actividad clave para el sector de legumbres del NOA

Jornada de Clera: una actividad clave para el sector de legumbres del NOA

Lo más popular
Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?
1

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína
2

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes
3

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
4

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?
5

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
2

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él
3

El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica
4

Transporte público: el boleto subiría a $1.700, pero insisten que la situación es crítica

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos
5

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Más Noticias
Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

Las tres pistas del segundo mayor decomiso de cocaína de Tucumán que podrían conducir a los responsables

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado

El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

Rumbo a las urnas: ¿qué posibilidades quedan aún de que se realice una reforma electoral en Tucumán para 2027?

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni admitió que ocultó ingresos y bienes

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Hay temor en Famaillá por el secuestro de los 470 kilos de cocaína

Comentarios