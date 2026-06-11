Inocencia fiscal: cómo es el régimen al que se adhirieron Adorni y Sturzenegger

Resumen para apurados
- Los funcionarios Manuel Adorni y Federico Sturzenegger se adhirieron en Argentina al régimen de Inocencia Fiscal para simplificar sus declaraciones impositivas y de activos.
- Este sistema ofrece un 'tapón fiscal' que limita la revisión de años previos. La medida genera debate por las investigaciones sobre la evolución patrimonial de los funcionarios.
- El Gobierno impulsa un nuevo proyecto en el Congreso para eliminar topes de ingreso y facilitar el acceso de medianos contribuyentes, buscando acelerar la adhesión al régimen.
La puesta en marcha del régimen de inocencia fiscal fue puesta en el centro del debate económico y político tras confirmarse la adhesión de figuras clave del Poder Ejecutivo, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Más allá de las lecturas políticas, este engranaje optativo rediseña las reglas de juego entre los contribuyentes y el organismo recaudador, ofreciendo una vía rápida de simplificación para el Impuesto a las Ganancias y un esquema de regularización de activos.
De acuerdo con el análisis del tributarista César Litvin, entrevistado por el diario La Voz, el sistema representa una respuesta a demandas históricas de los profesionales contables para equilibrar las potestades de inspección del Estado con las garantías de los ciudadanos. Desde una perspectiva técnica, el programa permite confeccionar declaraciones juradas más sencillas que las del circuito tradicional y habilita la exteriorización de dólares de origen lícito para volcarlos a la economía real, ya sea en la adquisición de inmuebles, rodados o colocaciones financieras.
El mecanismo del "tapón fiscal" y los plazos de prescripción
El verdadero incentivo técnico de la inocencia fiscal radica en la previsibilidad jurídica que otorga a quienes deciden ingresar. Esto se instrumenta mediante el denominado "tapón fiscal", un beneficio que limita de forma retroactiva la capacidad fiscalizadora de la autoridad de aplicación. Bajo este precepto, si el aportante cancela y declara correctamente el período fiscal 2025, se aplica una presunción legal de conformidad sobre los ejercicios comerciales anteriores.
Al respecto, Litvin precisó el alcance de este blindaje al sostener que "este concepto genera que no se revise hacia atrás; si el 2025 está correctamente pagado, no se revisan los cinco años anteriores”.
A esta ventaja operativa se acopla el régimen ordinario de prescripción liberatoria para los tributos federales, establecido por ley en un plazo de cinco años. Con la finalización del presente ciclo fiscal, el período correspondiente al 2020 quedará definitivamente fuera del alcance de cualquier determinación de oficio o auditoría por parte del fisco, otorgando un marco de tranquilidad definitivo para los contribuyentes con discrepancias previas.
Transparencia y exigencias para los funcionarios públicos
A pesar de las ventajas normativas, la incorporación de Adorni al sistema despertó suspicacias debido a su rol institucional y a las observaciones previas sobre su evolución patrimonial. En este sentido, los expertos recuerdan que los beneficios de la inocencia fiscal no operan de ninguna manera como una amnistía penal ni eximen a los funcionarios de rendir cuentas ante las autoridades competentes.
"El funcionario público que ingresa a este régimen y exterioriza dólares debería probar fehacientemente que ese dinero proviene de su actividad privada y no de la función pública", analizó el CEO de Litvin y Asociados, remarcando que la justicia penal ordinaria conserva intactas sus facultades para investigar presuntos delitos ajenos a la órbita tributaria.
El debate salpicó de forma directa las inversiones del jefe de Gabinete en el mercado de criptoactivos, donde se registró un capital inicial de U$S200.000 que devengó ganancias por U$S300.000. Para estos activos virtuales, la doctrina contable exige presentar una rigurosa trazabilidad documental que certifique el recorrido de los fondos desde las plataformas digitales originarias hasta su conversión final en dinero en efectivo.
Nuevo proyecto presentado ante el Congreso
A pesar del atractivo técnico que reviste el menú de opciones de la inocencia fiscal, los índices de adhesión durante la primera etapa del programa se mantuvieron en niveles moderados. No obstante, el escenario fiscal podría experimentar una fuerte aceleración a raíz de un nuevo proyecto de reforma que ya ingresó formalmente al Congreso de la Nación.
La iniciativa legislativa apunta a eliminar las actuales barreras de entrada, suspendiendo ciertos topes patrimoniales y de ingresos que desalentaban la participación de medianos contribuyentes. Según concluyó el especialista, la expectativa de cambio es favorable para el sector: “Con este nuevo proyecto se van a fortalecer cuestiones que la profesión pedía para evitar controversias con el organismo fiscal”.