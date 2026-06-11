Inocencia fiscal: cómo es el régimen al que se adhirieron Adorni y Sturzenegger

La puesta en marcha del régimen de inocencia fiscal fue puesta en el centro del debate económico y político tras confirmarse la adhesión de figuras clave del Poder Ejecutivo, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Más allá de las lecturas políticas, este engranaje optativo rediseña las reglas de juego entre los contribuyentes y el organismo recaudador, ofreciendo una vía rápida de simplificación para el Impuesto a las Ganancias y un esquema de regularización de activos.