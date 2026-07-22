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"Inocencia Fiscal II": El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

La iniciativa responde a los reclamos de los profesionales contables y busca eliminar trabas operativas en las declaraciones juradas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará su nuevo proyecto.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará su nuevo proyecto.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo anunciará el envío al Congreso del proyecto "Inocencia Fiscal II" en Buenos Aires para flexibilizar Ganancias y brindar mayor seguridad jurídica.
  • La medida responde a reclamos de contadores por la rigidez del régimen. Permitirá rectificar declaraciones juradas sin sanciones ni expulsión del sistema de ARCA.
  • La ley busca limitar la discrecionalidad de ARCA, fomentar la inversión mediante previsibilidad fiscal y otorgar seguridad en el uso de fondos hasta 2027.
Resumen generado con IA

El Palacio de Hacienda aceleró su agenda de reformas tributarias. El ministro Luis Caputo encabezará una conferencia de prensa para anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley "Inocencia Fiscal II". La propuesta central es modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias, bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

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Flexibilidad y derecho a rectificar

El principal reclamo de los consejos profesionales de ciencias económicas residía en la rigidez del sistema actual. Cualquier error u omisión en la declaración jurada podía derivar en la expulsión inmediata del régimen y la pérdida de beneficios fiscales. 

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Para subsanar esto, el proyecto propone permitir que los contribuyentes rectifiquen sus declaraciones para corregir inconsistencias sin ser sancionados ni excluidos, siempre que regularicen su situación ante ARCA.

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Además, la iniciativa busca eliminar los topes vigentes que limitaban el uso de ahorros (actualmente en $100 millones) y los umbrales de ingresos y patrimonio para quienes ya están dentro del sistema. Con esta medida, el Gobierno apuesta a que el contribuyente mantenga la "presunción de exactitud" de sus datos, otorgando un tratamiento especial a los fondos utilizados hasta el 31 de diciembre de 2027.

Mayor previsibilidad y límites a la discrecionalidad de ARCA

"Inocencia Fiscal II" introduce criterios más estrictos para que el organismo recaudador pueda cuestionar a un contribuyente. De aprobarse la ley, ARCA solo podrá impugnar una declaración jurada si cuenta con información objetiva que demuestre diferencias significativas. Este cambio apunta a reducir la discrecionalidad administrativa y fomentar la inversión mediante un entorno fiscal más estable.

Además, el proyecto contempla la exención de multas para aquellos que hayan regularizado ajustes previos en Ganancias o IVA y decidan adherirse al nuevo esquema. Esta medida complementa la reforma del Régimen Penal Tributario sancionada a inicios de año, que ya había elevado significativamente los umbrales para delitos de evasión: el piso para la evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la agravada subió a $1.000 millones.

Presión profesional y nuevos plazos

La presentación de este proyecto no es aislada. Ocurre tras intensas negociaciones entre Economía, ARCA y los contadores, quienes advirtieron sobre las dificultades operativas para cumplir con los vencimientos actuales. En este escenario, el Gobierno ya oficializó una prórroga hasta el 27 de agosto para la presentación de las declaraciones de Ganancias de personas humanas (período 2025), aunque mantuvo el pago para julio y reprogramó el primer anticipo para septiembre.

Podrán acceder a este beneficio las personas humanas y sucesiones indivisas residentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones, siempre que no formen parte de la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales.

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