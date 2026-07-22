"Inocencia Fiscal II": El Gobierno busca blindar a los contribuyentes y flexibilizar el impuesto a las Ganancias

Presión profesional y nuevos plazos

La presentación de este proyecto no es aislada. Ocurre tras intensas negociaciones entre Economía, ARCA y los contadores, quienes advirtieron sobre las dificultades operativas para cumplir con los vencimientos actuales. En este escenario, el Gobierno ya oficializó una prórroga hasta el 27 de agosto para la presentación de las declaraciones de Ganancias de personas humanas (período 2025), aunque mantuvo el pago para julio y reprogramó el primer anticipo para septiembre.