Causa por enriquecimiento ilícito: el fiscal Federal pidió con urgencia las declaraciones juradas rectificadas de Adorni

Resumen para apurados
- El fiscal Gerardo Pollicita solicitó con urgencia a ARCA las declaraciones juradas del jefe de Gabinete Manuel Adorni en Buenos Aires, en el marco de una causa por enriquecimiento.
- El requerimiento surge luego de que Adorni rectificara sus presentaciones de 2023 y 2024 para incorporar unos 500.000 dólares, atribuidos a ahorros e inversiones en criptomonedas.
- La justicia cotejará estos datos con sus ingresos y gastos reales para determinar la legitimidad del patrimonio, lo que podría definir la situación judicial del funcionario clave.
El fiscal federal de Buenos Aires, Gerardo Pollicita, solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Oficina Anticorrupción que remitan con carácter urgente la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, correspondiente al período 2025, junto con todas las rectificaciones efectuadas.
El requerimiento se enmarca en la causa en la que el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, consignó el diario "Ámbito".
La medida apunta especialmente a la documentación que Adorni dio a conocer el miércoles por la noche. Los investigadores buscan cotejar la información reflejada en esas presentaciones con el cruce de ingresos y gastos que ya analiza el Ministerio Público Fiscal con asistencia de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
Uno de los aspectos que concentra la atención de la fiscalía es la capacidad de inversión del funcionario en criptomonedas, particularmente en Bitcoin, tal como él mismo sostuvo al explicar el origen de parte de su patrimonio.
Adorni informó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 para incorporar activos que no habían sido consignados previamente. Según detalló, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados y a ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas.
El jefe de Gabinete de Javier Milei aseguró que la omisión se debió a un error y afirmó que abonará los impuestos que correspondan por esos activos.
Al brindar explicaciones públicas sobre el origen de los fondos, relató que su primer capital provino de dinero encontrado junto a su hermano tras el fallecimiento de su padre en 2002. También señaló que, luego de casarse, unificó sus ahorros con los de su esposa y que comenzó a invertir en Bitcoin en 2013, incrementando esas operaciones a partir de 2014.
Según su versión, entre 2014 y 2018 realizó inversiones por unos U$S200.000 y obtuvo ganancias cercanas a los U$S300.000 , resultado que atribuyó al desempeño de esas operaciones en criptomonedas.