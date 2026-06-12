Adorni, en el ojo de la tormenta: qué omitió y qué rectificó respecto en sus declaraciones juradas

Adorni explicó que decidió regularizar la situación tras una revisión patrimonial impulsada por su defensa. “El abogado me dijo: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública", dijo.