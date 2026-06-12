Política

Adorni, en el ojo de la tormenta: qué omitió y qué rectificó respecto en sus declaraciones juradas

El jefe de Gabinete admitió haber ocultado medio millón de dólares en sus presentaciones obligatorias desde que llegó a la función pública.

Manuel Adorni en el centro de la polémica por su patrimonio.
Manuel Adorni en el centro de la polémica por su patrimonio.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • El jefe de Gabinete Manuel Adorni admitió en Buenos Aires haber ocultado ahorros por U$S 500.000 en sus declaraciones juradas, tras ser investigado por enriquecimiento ilícito.
  • Adorni atribuyó la omisión a ahorros privados en negro e inversiones en Bitcoin, y presentó declaraciones rectificativas ante la Justicia tras una investigación en su contra.
  • El caso pone a prueba la transparencia del gobierno de Milei. Adorni descartó renunciar para evitar daños políticos, mientras la Justicia evalúa su situación patrimonial.
Resumen generado con IA

En un giro inesperado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente que mantuvo ahorros no declarados por aproximadamente U$S 500.000. Durante una entrevista en LN+, el funcionario justificó la omisión alegando que "la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", y contradijo sus propias declaraciones de marzo, cuando aseguraba que todo su patrimonio estaba debidamente registrado.

Los puntos clave de su confesión:

- Origen cripto: Adorni explicó que entre 2013 y 2018 invirtió U$S 200.000 en Bitcoin, lo que le generó una ganancia de U$S 300.000.

- Rectificación judicial: Ante la investigación por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, el funcionario presentó declaraciones rectificativas de los períodos 2023 y 2024 para incorporar estos activos.

- Propiedades bajo la lupa: el funcionario intentó aclarar las dudas sobre su departamento en Caballito y su casa en el country Indio Cuá, alegando "errores de formalismo" en las escrituras y deudas privadas con particulares para financiar las compras.

Adorni admitió haber evaluado su renuncia tras ser tildado de "chorro", pero afirmó que decidió quedarse para no "dañar al gobierno de Milei". Respecto a su situación tributaria, confirmó su adhesión al régimen simplificado de la Ley de Inocencia Fiscal, buscando regularizar su situación ante la ARCA.

Adorni explicó que decidió regularizar la situación tras una revisión patrimonial impulsada por su defensa. “El abogado me dijo: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública", dijo.

Otra vez cuestionó el tratamiento que los medios le dan a su caso. “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la declaración jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”, afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar. “El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”, insistió.

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