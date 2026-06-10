La oposición apunta contra Adorni y busca excluir a funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal

La adhesión del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias reavivó el debate político en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal. En respuesta, sectores de la oposición presentaron un proyecto para excluir a funcionarios públicos, magistrados, legisladores y sus familiares directos de los beneficios contemplados por la normativa.