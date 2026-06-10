La oposición apunta contra Adorni y busca excluir a funcionarios del régimen de Inocencia Fiscal
Tras la adhesión del jefe de Gabinete y su esposa al régimen simplificado de Ganancias, diputados opositores impulsan cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para impedir que funcionarios públicos y sus familiares accedan a los beneficios.
Resumen para apurados
- Diputados opositores buscan excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal en Argentina, tras la polémica adhesión del vocero presidencial Manuel Adorni a este régimen.
- La iniciativa de Esteban Paulón surge al cuestionarse el patrimonio de Adorni y su esposa, aunque el Gobierno aclaró que se trata de un trámite administrativo y no de un blanqueo.
- El debate reaviva la tensión política en el Congreso y pone bajo la lupa los límites éticos y tributarios que deben regir para quienes administran los recursos del Estado.
La adhesión del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias reavivó el debate político en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal. En respuesta, sectores de la oposición presentaron un proyecto para excluir a funcionarios públicos, magistrados, legisladores y sus familiares directos de los beneficios contemplados por la normativa.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, quien propuso modificar el artículo 38 de la Ley 27.799 para impedir que quienes ocupan cargos públicos puedan adherirse al régimen simplificado administrado por ARCA.
Qué propone el proyecto opositor
El texto legislativo establece que no podrán acceder al régimen el presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, ministros, secretarios, subsecretarios, jueces, fiscales, rectores y decanos universitarios, entre otros funcionarios.
Además, la propuesta incorpora restricciones para cónyuges, convivientes y familiares directos de quienes desempeñen esas funciones.
A través de sus redes sociales, Paulón justificó la iniciativa al sostener que el régimen "no puede convertirse en una vía para blanquear fondos obtenidos mediante delitos contra la administración pública" y apuntó directamente contra el caso de los Adorni.
Crecen las críticas desde distintos sectores
La presentación del proyecto se produjo luego de que trascendiera que Adorni y Angeletti solicitaron formalmente adherirse al esquema simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cuestionó la norma al considerar que favorece a personas con poder económico y político.
Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau afirmó que la medida constituye "un blanqueo a medida de los más ricos" y advirtió sobre la falta de controles respecto del origen de los fondos regularizados.
En la misma línea, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, reclamó mayor transparencia patrimonial por parte del jefe de Gabinete y pidió que presente información detallada sobre su evolución económica.
También se sumó a los cuestionamientos el diputado radical Pablo Juliano, quien aseguró que otros funcionarios del Gobierno estarían evaluando adherirse al mismo régimen.
El foco sobre el origen del patrimonio
Una de las observaciones más severas provino de María Eugenia Talerico, ex presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien puso el foco en el crecimiento patrimonial del funcionario.
Según planteó, el debate no debería centrarse únicamente en cuestiones tributarias sino también en el origen de los recursos declarados, considerando que la principal modificación reciente en la actividad de Adorni fue su incorporación al Estado nacional.
Desde Unión por la Patria, el diputado Nicolás Trotta sostuvo que la discusión sobre la inocencia fiscal no despeja eventuales interrogantes vinculados a la evolución patrimonial del funcionario y reclamó explicaciones públicas.
La respuesta del Gobierno
Ante la polémica, desde la Jefatura de Gabinete aclararon que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias no implica participar de un blanqueo de capitales.
Adorni explicó que se trata de un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada precargada que luego es revisada y validada por el contribuyente.
"Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen simplificado de Ganancias", sostuvo el funcionario para despejar las críticas.
Un debate que suma tensión política
La controversia se produce mientras el Gobierno nacional avanza en la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas tributarias más debatidas desde su aprobación.
Con el proyecto opositor ya presentado en el Congreso, el caso Adorni volvió a colocar bajo la lupa los alcances de la norma y abrió una nueva discusión sobre los límites que deberían regir para quienes ejercen funciones públicas y administran recursos del Estado.