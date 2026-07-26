SociedadSOCIEDAD | INNOVACIÓN China desde adentro: un viaje para entender cómo piensa una potencia Dos tucumanas participaron de una experiencia que les permitió acercarse a la cultura y economía. Lecciones. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EXPERIENCIA. Pamela y Rocío recorrieron distintas ciudades de China. Por Lucía Lozano Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS China: por qué es un destino que dejó de ser lejano Lo más popular Hablemos del racismo argentino Recomendaciones para combatir los problemas sanitarios en el cultivo de soja La Eeaoc analizó el efecto de diversas estrategias de fertilización, sobre cultivos y sobre el suelo Exponen ideas sobre tres malezas que están avanzando sobre la soja Más frigoríficos fueron habilitados para exportar carne al “Gigante asiático” Ranking notas premium Jaldo pasó de la angustia al reposo, tras la intervención cardíaca El Gobierno tucumano anunciará el lunes la convocatoria a elecciones Honorarios y herramientas digitales: proponen cambios a la Ley de Mediación en Tucumán De Ortega a Jaldo: los problemas de salud que aquejaron a los gobernadores Ian Somerhalder: el actor que cambió Hollywood y eligió una vida en el campo