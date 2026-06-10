En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal

Según la documentación, publicada por el diario "La Nación", Adorni pidió ser incorporado al régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. La constancia también señala que el funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que la decisión de migrar al nuevo esquema abre interrogantes sobre los motivos del cambio.