En plena investigación sobre su patrimonio, Adorni pidió adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal
El funcionario de Milei solicitó su incorporación al esquema para el período fiscal 2025. La presentación se realizó 10 días después de que su esposa, Bettina Angeletti, concretara el mismo trámite.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni, jefe de Gabinete, solicitó en Argentina adherirse al régimen simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal en medio de una investigación patrimonial.
- El trámite ante ARCA ocurre diez días después de que su esposa realizara la misma solicitud, y mientras la Justicia federal evalúa la evolución del patrimonio familiar.
- La decisión del vocero de la austeridad de Milei genera impacto político y será evaluada por la Justicia y la Oficina Anticorrupción junto con sus declaraciones juradas.
El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, solicitó su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias contemplado en la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, de acuerdo con registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trámite fue realizado este miércoles y se suma a la adhesión que su esposa, Bettina Angeletti, concretó 10 días antes.
Según la documentación, publicada por el diario "La Nación", Adorni pidió ser incorporado al régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. La constancia también señala que el funcionario se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, por lo que la decisión de migrar al nuevo esquema abre interrogantes sobre los motivos del cambio.
La presentación se produjo apenas diez días después de que Angeletti se acogiera al mismo mecanismo de regularización tributaria. De esta manera, ambos integrantes del núcleo familiar avanzaron con trámites similares en medio de la atención pública y judicial sobre su situación patrimonial.
El régimen simplificado prevé una modalidad abreviada de declaración para quienes opten por regularizar su situación fiscal bajo determinadas condiciones. Entre otros aspectos, reduce el nivel de detalle requerido en comparación con las declaraciones juradas tradicionales. Asimismo, permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios previos, aunque no impide investigaciones vinculadas con otros posibles delitos, como enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
“La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, había escrito Adorni en su cuenta de X el 26 de diciembre de 2025, en respaldo a la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Los registros de ARCA indican que el jefe de Gabinete desarrolla distintas actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013. Posteriormente incorporó servicios de asesoramiento y gestión empresarial, tareas de contabilidad y auditoría, y desde abril de 2023 actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información.
La diferencia entre el inicio de esas actividades y su incorporación al Impuesto a las Ganancias en 2020 abarca aproximadamente siete años. Ahora, con el pedido de adhesión al régimen simplificado, el funcionario avanza en una nueva etapa de ordenamiento fiscal. Según fuentes judiciales citadas por LA NACION, su situación también es observada en una investigación a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.
El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el cierre de ejercicio comercial está fijado para diciembre de cada año.
La trayectoria de Angeletti presenta características similares. La esposa del funcionario figuraba como trabajadora autónoma desde 2017 y regularizó su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias en octubre de 2025. Más tarde, el 31 de mayo de 2026, solicitó su incorporación al régimen de “inocencia fiscal”.
La cercanía temporal entre ambas presentaciones y el proceso de regularización encarado por el matrimonio despertaron el interés de los investigadores judiciales, que analizan estos movimientos dentro de un examen más amplio de la evolución patrimonial del grupo familiar. De acuerdo con las fuentes consultadas, ambos integran además la nómina oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
En el plano político, la decisión adquiere relevancia por el rol que Adorni ocupa dentro del gobierno de Javier Milei. Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete en diciembre de 2023, el funcionario se convirtió en uno de los principales voceros de las políticas de austeridad fiscal, control del gasto público y transparencia administrativa.
La adhesión al régimen simplificado también genera interrogantes respecto de los factores que motivaron el cambio. Entre las hipótesis que circulan figura la posibilidad de una reorganización patrimonial en un contexto de creciente escrutinio judicial y público. Fuentes cercanas a las investigaciones señalaron que la presentación será evaluada junto con documentación requerida a organismos como ARCA y la Oficina Anticorrupción.
Los investigadores prevén contrastar la información fiscal con declaraciones juradas patrimoniales, registros financieros y adquisiciones de bienes realizadas durante los años en los que desarrolló actividades económicas bajo distintos esquemas tributarios.
El caso cobró notoriedad además porque el régimen de “inocencia fiscal” comenzó a ser utilizado por contribuyentes con alta exposición pública, incluidos funcionarios y personas vinculadas al oficialismo. En el caso de Adorni, la adhesión adquiere especial relevancia por su posición institucional y por las implicancias políticas de una decisión que será analizada en paralelo a las investigaciones patrimoniales en curso.