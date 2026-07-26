Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
Los liderazgos de los últimos tiempos están bajo la mira de la ciudadanía. Están aquellos que refuerzan la violencia verbal y la agresividad para exponer sus principios. También aparecen otros que priorizan el trabajo en silencio y en equipo que viene promoviendo el deporte argentino.
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