Opinión

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

HORACIO MURATORE

Los liderazgos de los últimos tiempos están bajo la mira de la ciudadanía. Están aquellos que refuerzan la violencia verbal y la agresividad para exponer sus principios. También aparecen otros que priorizan el trabajo en silencio y en equipo que viene promoviendo el deporte argentino.

Federico Diego van Mameren
Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs

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