“Esto es más que un error, es una omisión ética”: la dura frase de Bullrich contra Adorni

Una serie de distanciamientos

Las declaraciones de este miércoles se inscriben en una acumulación de roces entre Bullrich y el Gobierno. La senadora participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, donde se criticó la restricción de acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. También expresó su rechazo público "por razones de conciencia" al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por el Presidente y su hermana Karina Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Finalmente optó por abstenerse en la votación, lo que fue leído como una tregua con la secretaria general de la Presidencia, aunque el pliego terminó siendo aprobado.