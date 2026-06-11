“Esto es más que un error, es una omisión ética”: la dura frase de Bullrich contra Adorni

Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich cuestionó este miércoles en Buenos Aires al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su patrimonio, tildando el caso como una grave omisión ética.
- El cruce ocurre tras reiterados reclamos de Bullrich por las declaraciones juradas de Adorni y sus recientes diferencias con el Gobierno por la prensa y pliegos judiciales.
- Aunque descartan su salida del oficialismo, estas acciones buscan diferenciar a Bullrich y consolidar su peso político propio dentro del espacio libertario a futuro.
Patricia Bullrich cumplió 70 años este miércoles y, lejos de reservar la jornada para el festejo que le preparaba la mesa política, eligió salir a cuestionar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó la senadora libertaria en declaraciones al diario La Nación, antes de agregar que "será la Justicia la que tendrá que determinar".
No es la primera vez que Bullrich le pide cuentas al funcionario del gobierno de Javier Milei. Hace poco más de un mes había exigido que presentara su declaración jurada "de inmediato" para despejar las dudas sobre el notable incremento de su patrimonio. Según trascendió, antes de hacerlo públicamente intentó plantearlo en una reunión de gabinete, pero fue interrumpida por el Presidente, quien mantuvo su respaldo a Adorni.
Una serie de distanciamientos
Las declaraciones de este miércoles se inscriben en una acumulación de roces entre Bullrich y el Gobierno. La senadora participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, donde se criticó la restricción de acceso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. También expresó su rechazo público "por razones de conciencia" al retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por el Presidente y su hermana Karina Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Finalmente optó por abstenerse en la votación, lo que fue leído como una tregua con la secretaria general de la Presidencia, aunque el pliego terminó siendo aprobado.
De acuerdo a la mencionada fuente, el entorno de Bullrich descarta que sus movimientos busquen abandonar el espacio libertario o construir un proyecto presidencial propio. Sin embargo, celebran que haya "defendido su caudal electoral" y que siga demostrando que "es necesaria" en un espacio donde, según uno de sus lugartenientes, "si no se diferencia, deja de tener valor".