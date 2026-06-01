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El régimen de Inocencia Fiscal: nueve recomendaciones de los contadores

Especialistas tributarios analizaron cuáles deberían ser los cambios necesarios para brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los contribuyentes.

El régimen de Inocencia Fiscal: nueve recomendaciones de los contadores
Hace 2 Hs

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley con modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, especialistas tributarios analizaron cuáles deberían ser los cambios necesarios para brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los contribuyentes. La iniciativa oficial apunta, entr otras cuestiones, a introducir cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), permitiendo que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas en más supuestos que los actualmente previstos por la ley.

En el marco del Seminario de la Maestría y Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Alberto Mastandrea, Carolina Calello y Sebastián Domínguez desarrollaron nueve reformas que, según plantearon, el proyecto debería incorporar:

• Eliminar los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen.

• Fijar un umbral mínimo en pesos para considerar que existe una discrepancia significativa.

• Permitir la presentación de declaraciones rectificativas antes de la determinación de oficio sin perder los beneficios del régimen.

•Extender la protección a Bienes Personales, Impuestos Internos y salidas no documentadas.

• Limitar el alcance de la protección sobre el IVA exclusivamente a los incrementos patrimoniales.

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• Establecer la inaplicabilidad de todas las presunciones del artículo 18 de la Ley 11.683, con límite temporal al 31 de diciembre 2026 y un “tapón fiscal” firme para 2026.

• Regular el tratamiento de quebrantos y saldos a favor correspondientes a períodos anteriores.

• Resolver el efecto del régimen sobre fiscalizaciones y causas penales en curso vinculadas a períodos anteriores.

• Incorporar la adhesión provincial y municipal dentro de un próximo consenso fiscal.

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