El régimen de Inocencia Fiscal: nueve recomendaciones de los contadores

Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso de un proyecto de ley con modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, especialistas tributarios analizaron cuáles deberían ser los cambios necesarios para brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los contribuyentes. La iniciativa oficial apunta, entr otras cuestiones, a introducir cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), permitiendo que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas en más supuestos que los actualmente previstos por la ley.