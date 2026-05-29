Política

El Gobierno prepara cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los "dólares del colchón"

La Casa Rosada enviará la próxima semana un proyecto al Congreso para ampliar beneficios y dar mayor seguridad jurídica a quienes adhieran al régimen simplificado.

ARCHIVO
ARCHIVO
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino enviará la próxima semana al Congreso una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el blanqueo de dólares al no lograr el impacto esperado.
  • Tras reclamos de tributaristas, Economía flexibilizará el régimen simplificado, permitiendo corregir declaraciones juradas sin perder beneficios y ampliando límites de ingresos.
  • El oficialismo busca dar seguridad jurídica para captar fondos informales, proyectando que el reingreso de divisas reactive la economía y financie obras privadas.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional planea enviar la semana próxima al Congreso una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal de la economía. En la Casa Rosada reconocen que el régimen no tuvo el impacto esperado y buscan ampliar su alcance mediante modificaciones legislativas.

Según adelantaron fuentes oficiales, los equipos técnicos ultiman detalles del proyecto que sería remitido en los próximos días. “Apuntamos a mandarlo la semana que viene”, señalaron a TN desde la Nación.

En el Ejecutivo admiten que el esquema generó adhesiones, pero no produjo el volumen de exteriorización de fondos que esperaba el Ministerio de Economía. Por esa razón, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, decidió avanzar con cambios luego de mantener reuniones con contadores y tributaristas que plantearon objeciones técnicas sobre distintos aspectos del sistema.

Uno de los principales objetivos de la reforma es reforzar la seguridad jurídica para los contribuyentes y ampliar los incentivos destinados a quienes poseen fondos no declarados o fuera del sistema formal. En Economía sostienen que la intención no es impulsar un blanqueo tradicional ni una amnistía fiscal, sino modificar la lógica de fiscalización tributaria.

La base del esquema es el Régimen Simplificado de Ganancias. A través de este mecanismo, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible y el contribuyente puede aceptar o corregir esos datos. El cálculo del impuesto se centra en ingresos y gastos deducibles, sin poner inicialmente el foco en la evolución patrimonial o los consumos personales.

El beneficio más importante es el denominado “tapón fiscal”. Quienes adhieran al régimen, presenten la declaración jurada y paguen en término obtienen efecto liberatorio sobre el período fiscal base y una presunción de exactitud respecto de las declaraciones de Ganancias e IVA de ejercicios no prescriptos. En términos prácticos, esto limita la posibilidad de revisiones fiscales sobre períodos anteriores, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.

Precisamente, uno de los puntos bajo análisis es el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del sistema. En el Gobierno admiten que parte de las dudas expresadas por contadores y especialistas tributarios se relaciona con el temor de que un error formal, una diferencia de criterio o una inconsistencia detectada por ARCA deje al contribuyente fuera del régimen y habilite inspecciones más amplias.

La normativa vigente contempla la pérdida de beneficios cuando el organismo detecta discrepancias significativas. Por eso, entre las alternativas que estudian los equipos técnicos figura ampliar las instancias de rectificación y pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio.

En el Ministerio de Economía consideran que ese cambio puede resultar clave para reducir el temor de quienes mantienen fondos fuera del sistema financiero.

Otro aspecto que está siendo revisado es el universo de contribuyentes habilitados para adherirse. El régimen actual establece topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. Fuentes vinculadas a la discusión reconocen que esos límites forman parte de las observaciones realizadas por especialistas, aunque todavía no se confirmó cuál será la redacción definitiva del proyecto.

También se analizan modificaciones en los umbrales vinculados a reclamos y discusiones tributarias. El argumento oficial es que varios montos quedaron desactualizados por efecto de la inflación. En Economía aseguran que la reforma apunta a reducir las zonas de incertidumbre y mejorar los incentivos para que más contribuyentes ingresen al sistema.

ARCA ya había habilitado el trámite online de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos establecidos. El procedimiento se realiza mediante clave fiscal, a través del Sistema Registral, y debe ratificarse para el período fiscal correspondiente.

Además, el organismo prorrogó hasta fines de julio los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular. Esa decisión le dio más margen al Gobierno para enviar la reforma al Congreso e intentar avanzar con su tratamiento antes de que venza el plazo operativo del régimen.

Caputo había anticipado públicamente la extensión de los vencimientos luego de reunirse con contadores que reclamaban más tiempo para revisar la información precargada y evaluar el impacto del sistema sobre cada contribuyente.

En el equipo económico consideran que la reforma puede convertirse en una de las principales herramientas para los próximos meses, con la expectativa de que parte de los dólares guardados fuera del sistema regresen al circuito formal y contribuyan a sostener la actividad económica.

Ese objetivo, explican en Economía, se complementa con otras medidas impulsadas por el Gobierno, como el desarrollo de obras privadas en rutas, el avance de concesiones y la implementación de reformas orientadas a la producción.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
2

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
3

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana
5

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Ranking notas premium
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
4

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Más Noticias
Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT

Entre lágrimas y respaldo político, Pagani cerró su mandato y Grunauer quedó al frente de la UNT

Sin acuerdo: UTA rechazó el pago en cuotas y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Sin acuerdo: UTA rechazó el pago en cuotas y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Cano: “La Justicia de Tucumán deja mucho que desear en términos de control del poder y de independencia”

Cano: “La Justicia de Tucumán deja mucho que desear en términos de control del poder y de independencia”

Justicia para el consumidor: una familia tucumana recuperó $9.000.000 tras un conflicto con una concesionaria

Justicia para el consumidor: una familia tucumana recuperó $9.000.000 tras un conflicto con una concesionaria

Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original

Nueva ofensiva judicial en la UNT: reclaman ante la Cámara que se respete el cronograma electoral original

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Comentarios