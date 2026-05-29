El Gobierno prepara cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los "dólares del colchón"

Precisamente, uno de los puntos bajo análisis es el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del sistema. En el Gobierno admiten que parte de las dudas expresadas por contadores y especialistas tributarios se relaciona con el temor de que un error formal, una diferencia de criterio o una inconsistencia detectada por ARCA deje al contribuyente fuera del régimen y habilite inspecciones más amplias.