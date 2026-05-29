El Gobierno prepara cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los "dólares del colchón"

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino enviará la próxima semana al Congreso una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el blanqueo de dólares al no lograr el impacto esperado.
- Tras reclamos de tributaristas, Economía flexibilizará el régimen simplificado, permitiendo corregir declaraciones juradas sin perder beneficios y ampliando límites de ingresos.
- El oficialismo busca dar seguridad jurídica para captar fondos informales, proyectando que el reingreso de divisas reactive la economía y financie obras privadas.
El Gobierno nacional planea enviar la semana próxima al Congreso una reforma de la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de incentivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal de la economía. En la Casa Rosada reconocen que el régimen no tuvo el impacto esperado y buscan ampliar su alcance mediante modificaciones legislativas.
Según adelantaron fuentes oficiales, los equipos técnicos ultiman detalles del proyecto que sería remitido en los próximos días. “Apuntamos a mandarlo la semana que viene”, señalaron a TN desde la Nación.
En el Ejecutivo admiten que el esquema generó adhesiones, pero no produjo el volumen de exteriorización de fondos que esperaba el Ministerio de Economía. Por esa razón, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, decidió avanzar con cambios luego de mantener reuniones con contadores y tributaristas que plantearon objeciones técnicas sobre distintos aspectos del sistema.
Uno de los principales objetivos de la reforma es reforzar la seguridad jurídica para los contribuyentes y ampliar los incentivos destinados a quienes poseen fondos no declarados o fuera del sistema formal. En Economía sostienen que la intención no es impulsar un blanqueo tradicional ni una amnistía fiscal, sino modificar la lógica de fiscalización tributaria.
La base del esquema es el Régimen Simplificado de Ganancias. A través de este mecanismo, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible y el contribuyente puede aceptar o corregir esos datos. El cálculo del impuesto se centra en ingresos y gastos deducibles, sin poner inicialmente el foco en la evolución patrimonial o los consumos personales.
El beneficio más importante es el denominado “tapón fiscal”. Quienes adhieran al régimen, presenten la declaración jurada y paguen en término obtienen efecto liberatorio sobre el período fiscal base y una presunción de exactitud respecto de las declaraciones de Ganancias e IVA de ejercicios no prescriptos. En términos prácticos, esto limita la posibilidad de revisiones fiscales sobre períodos anteriores, salvo que se detecten inconsistencias relevantes.
Precisamente, uno de los puntos bajo análisis es el margen para corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios del sistema. En el Gobierno admiten que parte de las dudas expresadas por contadores y especialistas tributarios se relaciona con el temor de que un error formal, una diferencia de criterio o una inconsistencia detectada por ARCA deje al contribuyente fuera del régimen y habilite inspecciones más amplias.
La normativa vigente contempla la pérdida de beneficios cuando el organismo detecta discrepancias significativas. Por eso, entre las alternativas que estudian los equipos técnicos figura ampliar las instancias de rectificación y pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio.
En el Ministerio de Economía consideran que ese cambio puede resultar clave para reducir el temor de quienes mantienen fondos fuera del sistema financiero.
Otro aspecto que está siendo revisado es el universo de contribuyentes habilitados para adherirse. El régimen actual establece topes de ingresos y patrimonio para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias. Fuentes vinculadas a la discusión reconocen que esos límites forman parte de las observaciones realizadas por especialistas, aunque todavía no se confirmó cuál será la redacción definitiva del proyecto.
También se analizan modificaciones en los umbrales vinculados a reclamos y discusiones tributarias. El argumento oficial es que varios montos quedaron desactualizados por efecto de la inflación. En Economía aseguran que la reforma apunta a reducir las zonas de incertidumbre y mejorar los incentivos para que más contribuyentes ingresen al sistema.
ARCA ya había habilitado el trámite online de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan los requisitos establecidos. El procedimiento se realiza mediante clave fiscal, a través del Sistema Registral, y debe ratificarse para el período fiscal correspondiente.
Además, el organismo prorrogó hasta fines de julio los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular. Esa decisión le dio más margen al Gobierno para enviar la reforma al Congreso e intentar avanzar con su tratamiento antes de que venza el plazo operativo del régimen.
Caputo había anticipado públicamente la extensión de los vencimientos luego de reunirse con contadores que reclamaban más tiempo para revisar la información precargada y evaluar el impacto del sistema sobre cada contribuyente.
En el equipo económico consideran que la reforma puede convertirse en una de las principales herramientas para los próximos meses, con la expectativa de que parte de los dólares guardados fuera del sistema regresen al circuito formal y contribuyan a sostener la actividad económica.
Ese objetivo, explican en Economía, se complementa con otras medidas impulsadas por el Gobierno, como el desarrollo de obras privadas en rutas, el avance de concesiones y la implementación de reformas orientadas a la producción.