Inocencia Fiscal: el gobierno de Milei busca ampliar el acceso al régimen simplificado

Otro de los puntos centrales de la reforma responde a los planteos realizados por contadores que semanas atrás se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Andrés Vázquez. El texto mantiene el criterio de que las discrepancias no deben superar el 15% entre el impuesto declarado y el determinado por el organismo, pero incorpora un piso mínimo: la diferencia deberá exceder el 5% del umbral establecido por la Ley Penal Tributaria para configurar evasión, actualmente fijado en $100 millones.