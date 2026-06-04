CAME pidió suspender multas y embargos para las PyMEs ante los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

Resumen para apurados
- La CAME solicitó este mes al ministro Luis Caputo suspender multas y embargos a las pymes argentinas ante la futura reforma de la Ley de Inocencia Fiscal para aliviar al sector.
- La petición surge tras anunciarse cambios en dicha ley. CAME propone que ARCA no aplique multas en el período de espera y pide un plan de facilidades de pago de hasta 48 cuotas.
- Buscan mitigar el impacto de la caída del consumo y la reforma tributaria impulsada por el FMI, intentando preservar el entramado productivo y la competitividad de las pymes.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, una serie de medidas destinadas a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas, luego del anuncio sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad pidió que, durante el período de espera previsto en la normativa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las PyMEs. Además, propuso que, en aquellos casos en los que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese plazo, la sanción se reduzca en un 50%.
Según planteó la organización empresaria, únicamente debería aplicarse la multa en su totalidad una vez vencido ese período adicional, sin que el contribuyente hubiera cumplido con la obligación requerida, conforme a los montos establecidos por la legislación vigente.
Por otra parte, CAME solicitó la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos que puedan afectar al sector pyme, teniendo en cuenta que la iniciativa anunciada tendría carácter fiscal.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. A su vez, dicho régimen debería comprender las deudas vencidas al 31 de mayo del presente año, así como también los planes de facilidades de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.
La entidad señaló que el planteo se realiza en un escenario marcado por la retracción del consumo y por la propuesta de reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese marco, consideró necesario avanzar con medidas que contribuyan a preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo sostenible.