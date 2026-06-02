"Dólares del colchón": Caputo confirmó que enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo anunció este martes en Buenos Aires un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para incentivar la formalización de ahorros en dólares de los ciudadanos.
- La decisión se tomó tras reunirse con tributaristas que plantearon dudas sobre seguridad jurídica y límites patrimoniales de la ley original, que rige desde febrero.
- El Gobierno busca canalizar estos ahorros hacia la inversión para reactivar el crecimiento y avanzar hacia un esquema cambiario bimonetario similar al sistema uruguayo.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, confirmó este martes que la administración de Javier Milei enviará en los próximos días al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa destinada a incentivar que los ahorros en dólares ingresen al circuito formal de la economía.
El anuncio fue realizado durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde el titular del Palacio de Hacienda explicó que el proyecto incorporará modificaciones sugeridas por especialistas tributarios. “Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo al referirse a las observaciones planteadas durante un encuentro realizado recientemente en el Palacio de Hacienda.
El funcionario comparó la iniciativa con la reciente aprobación de la ley de modernización laboral y sostuvo que ambas medidas buscan fomentar la formalización de la economía. En ese marco, afirmó que “una mayor formalidad y un mayor crecimiento permitirían incrementar la recaudación sin subir impuestos y profundizar el superávit fiscal”.
La Ley de Inocencia Fiscal había sido aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 con el objetivo de permitir que los ahorristas incorporen dólares no declarados al sistema financiero sin necesidad de justificar su origen y sin enfrentar sanciones penales. La normativa comenzó a regir a principios de febrero.
Sin embargo, hace poco más de una semana especialistas tributarios acercaron una serie de propuestas para mejorar el régimen. Entre las principales inquietudes figuraron aspectos vinculados con la seguridad jurídica, los límites patrimoniales para adherir y determinados criterios relacionados con la denominada “discrepancia significativa”.
Tras esa reunión, en la que también participó el titular de ARCA, Andrés Vázquez, el Gobierno resolvió extender hasta fines de julio los vencimientos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.
La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para promover que los ahorros no declarados se incorporen a la economía formal y se transformen en inversión. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento”, sostuvo Caputo.
Esquema cambiario
Durante su exposición, el ministro también señaló que el país avanza hacia un esquema bimonetario similar al vigente en Uruguay. “Estamos permitiendo que se transe en pesos o dólares. La gente elegirá la moneda. Estamos yendo a un régimen bimonetario a la uruguaya”, aseguró.
Según explicó, en Uruguay las operaciones cotidianas suelen realizarse en moneda local, mientras que las transacciones de mayor valor se concretan en dólares, un esquema que el Gobierno busca replicar gradualmente en Argentina.
Por último, Caputo ratificó que la administración nacional continuará avanzando con la reducción de la carga tributaria y destacó que ya se redujeron impuestos por un equivalente a U$S20.000 millones anuales.