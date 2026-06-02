"Dólares del colchón": Caputo confirmó que enviará al Congreso un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

El anuncio fue realizado durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde el titular del Palacio de Hacienda explicó que el proyecto incorporará modificaciones sugeridas por especialistas tributarios. “Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró Caputo al referirse a las observaciones planteadas durante un encuentro realizado recientemente en el Palacio de Hacienda.