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Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Casi ocho kilómetros alcanzó la cola para ingresar al Microestadio Gatica, en Villa Domínico. Emoción, agradecimiento y respeto para uno de los artistas populares más trascendente de la cultura argentina.

PEREGRINAR. Los fieles acompañaron al Indio Solari durante una conmovedora demostración de clamor popular.
PEREGRINAR. Los fieles acompañaron al Indio Solari durante una conmovedora demostración de clamor popular. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS AUAD
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un millón de personas despidieron al Indio Solari, líder de los Redondos, en su multitudinario velorio en Avellaneda tras fallecer el viernes a los 77 años debido a un ACV.
  • La fila para ingresar al Microestadio Gatica superó los ocho kilómetros. El histórico músico fue hallado sin vida en su casa de Parque Leloir y la autopsia confirmó la causa.
  • Esta masiva despedida se consagra como una de las manifestaciones populares más grandes de la cultura argentina, marcando un hito histórico en el duelo colectivo nacional.
Resumen generado con IA

La partida del Indio Solari desencadenó una de las manifestaciones de fervor popular más masivas en la historia reciente de la cultura argentina. Durante más de 24 horas, Avellaneda fue el epicentro de un peregrinaje interminable. Cientos de miles de fanáticos se congregaron para dar el último adiós al legendario vocalista, transformando el dolor en un homenaje colectivo sin precedentes que colapsó los accesos a la zona sur del conurbano. Las autoridades de Seguridad bonaerense estiman que 1 millón de personas fueron ayer a darle el último adiós.

Desde la noche del sábado, las inmediaciones del Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, comenzaron a poblarse de seguidores. La inmensa afluencia obligó a adelantar la apertura de las puertas una hora respecto al cronograma del domingo. Las estimaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense y los organizadores calcularon la concurrencia en torno al millón de asistentes.

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El flujo peatonal fue incesante, registrándose picos de hasta 15.000 personas por hora. La fila llegó a extenderse por más de 70 cuadras, alrededor de ocho kilómetros, hasta las cercanías del Puente Pueyrredón. Ante el desborde, las autoridades y la familia coordinaron estrategias logísticas para asegurar el ingreso organizado al Microestadio.

El deceso del carismático fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se notificó el viernes, a los 77 años. El músico fue hallado sin vida en la piscina de su propiedad en Parque Leloir, Ituzaingó, y la autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue un accidente cerebrovascular (ACV).

EN FAMILIA. El público que acompañó al Indio Solari en su velatorio fue tan amplio que trascendió varias generaciones. EN FAMILIA. El público que acompañó al Indio Solari en su velatorio fue tan amplio que trascendió varias generaciones. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS AUAD

Dentro del recinto, la atmósfera estuvo marcada por una profunda emotividad. Fanáticos de múltiples generaciones desfilaron frente al féretro para ofrendar banderas, flores y remeras. De hecho, el personal de seguridad solicitó formalmente evitar dejar más objetos junto al ataúd, argumentando que “no hay prácticamente más lugar” para albergar más muestras de afecto.

“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”.

Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

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A través de plataformas oficiales, allegados al cantante difundieron ese comunicado que reflejó el clima de la vigilia. Por su parte, la familia agradeció el acompañamiento y pidió que las jornadas continuaran “en paz”, insistiendo en que se garantizaría el “lugar” indispensable para que cada asistente lograra despedirse.

Kicillof, “un ricotero más”

El funeral fue seguido con atención por diferentes organismos de seguridad y salud. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supervisó de cerca el despliegue del operativo de contención urbana. El mandatario señaló que su administración trabajó para asegurar una despedida masiva y organizada, alternativa que cobró fuerza luego de que no prosperara la opción de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación. Kicillof manifestó su pesar ante la pérdida y se identificó con la multitud, declarando sentirse “un ricotero más” frente al vacío que deja una de las figuras más determinantes de la escena musical nacional.

MAREA. La multitud aguardó durante horas para poder despedirse del Indio Solari. MAREA. La multitud aguardó durante horas para poder despedirse del Indio Solari. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM

La capilla ardiente pública concluyó la madrugada de hoy. De acuerdo con las autoridades, a las 6 se dio por finalizado el acceso al velatorio, tal como dispuso la familia del Indio Solari. Al momento del cierre, las extensas hileras se habían descongestionado por completo y no quedaban personas esperando en los alrededores.

“Fue absolutamente innecesario”: Pantoja cuestionó el operativo en la plaza San Martín en la despedida al Indio Solari

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Inmediatamente después, el Municipio de Avellaneda inició tareas de limpieza y reacondicionamiento para normalizar la circulación vehicular. Así concluyó un hito de movilización popular que, por su escala de un millón de almas, se inscribe como una de las despedidas más masivas jamás brindadas a un artista en la historia de la Argentina.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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