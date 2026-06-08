Velorio del Indio Solari: estiman que un millón de personas despidieron al líder de los Redonditos de Ricota

Kicillof, “un ricotero más”

El funeral fue seguido con atención por diferentes organismos de seguridad y salud. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supervisó de cerca el despliegue del operativo de contención urbana. El mandatario señaló que su administración trabajó para asegurar una despedida masiva y organizada, alternativa que cobró fuerza luego de que no prosperara la opción de realizar el velatorio en el Congreso de la Nación. Kicillof manifestó su pesar ante la pérdida y se identificó con la multitud, declarando sentirse “un ricotero más” frente al vacío que deja una de las figuras más determinantes de la escena musical nacional.