Gaspar Benegas, tras el homenaje al Indio Solari: "Lo voy a recordar siempre con mucho cariño"

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, expresó su agradecimiento al público de Comodoro Rivadavia luego del recital que la banda realizó el sábado por la noche, apenas un día después de la muerte del Carlos "Indio" Solari. Visiblemente conmovido, el músico destacó el acompañamiento de los fanáticos en una jornada marcada por la emoción y el duelo.