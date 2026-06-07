Gaspar Benegas, tras el homenaje al Indio Solari: "Lo voy a recordar siempre con mucho cariño"

Resumen para apurados
- Gaspar Benegas y Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari con un emotivo recital el sábado en Comodoro Rivadavia, tras la reciente muerte del emblemático cantante.
- La banda decidió mantener el show programado y transformarlo en una despedida colectiva, donde proyectaron imágenes de Solari ante miles de seguidores conmovidos.
- El evento marca un hito histórico de duelo nacional y despide de forma colectiva a una de las figuras más influyentes del rock argentino, uniendo a generaciones de fanáticos.
El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Gaspar Benegas, expresó su agradecimiento al público de Comodoro Rivadavia luego del recital que la banda realizó el sábado por la noche, apenas un día después de la muerte del Carlos "Indio" Solari. Visiblemente conmovido, el músico destacó el acompañamiento de los fanáticos en una jornada marcada por la emoción y el duelo.
“Quiero agradecerle a toda la gente de Comodoro que vino a apoyar anoche y que nos contuvo en una fecha muy difícil para nosotros”, manifestó Benegas ante los periodistas que lo abordaron en el aeropuerto, mientras se dirigía a la zona de check-in junto al resto de los integrantes del grupo.
Con la voz quebrada por la emoción, el músico evitó profundizar sobre la figura del histórico cantante, aunque dejó una breve reflexión cargada de sentimiento: “No quiero hablar del Indio, pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño”, consignó el sitio Infobae.
Las declaraciones llegaron horas después de una presentación que estuvo atravesada por el dolor y el recuerdo. Tras conocerse la muerte del Indio Solari el día anterior, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron mantener el recital previsto en el predio ferial de Comodoro Rivadavia y convertirlo en un homenaje multitudinario.
Al finalizar el espectáculo, numerosos seguidores se acercaron a despedir a los músicos, quienes fueron recibidos con aplausos y muestras de afecto. El acompañamiento continuó al día siguiente en el aeropuerto, donde los fanáticos buscaron expresar su respaldo a una banda que afrontó una de las actuaciones más difíciles de su historia reciente.
Durante el show, la emoción estuvo presente desde el inicio. Los abrazos entre los integrantes, las lágrimas y los gestos de afecto reflejaron el impacto que había provocado la noticia. El momento más conmovedor llegó cuando en las pantallas apareció la imagen del Indio Solari durante la interpretación de “Encuentro con un ángel amateur”.
El predio quedó en silencio mientras sonaba la voz del cantante. Las cámaras mostraron al tecladista Pablo Sbaraglia con lágrimas en los ojos, en una escena que fue acompañada por una prolongada ovación del público.
De esta manera, la presentación de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia se transformó en una despedida colectiva, marcada por la música, el recuerdo y el acompañamiento de miles de seguidores que eligieron compartir el homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino.