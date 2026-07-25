La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

Durante tres días, Tucumán se convertirá en el punto de encuentro de algunos de los neurocirujanos más prestigiosos del mundo. Del 19 al 21 de agosto, nuestra provincia será sede del 50° Congreso Argentino de Neurocirugía, el evento científico más importante de la especialidad en el país, que reunirá a alrededor de 500 participantes y contará con la presencia de más de 40 conferencistas internacionales.
El congreso, cuyo lema es “Vení a Tucumán, salí al mundo”, tendrá lugar en el hotel Sheraton. La elección de nuestra provincia no es casual. El presidente de la Asociación Argentina de Neurocirugía, el médico tucumano Álvaro Campero, explicó que el objetivo es mostrar el potencial científico de la provincia y, al mismo tiempo, proyectarla como un destino turístico de relevancia internacional.
“Durante esos tres días la neurocirugía de Argentina y buena parte del mundo se va a concentrar en Tucumán”, resumió el especialista.
De 15 países
El congreso, que se realiza cada dos años, convocará a profesionales de toda la Argentina y de aproximadamente 15 países de América, Europa y Asia. Entre las figuras confirmadas, se encuentran el presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, el brasileño Luis Borba; el colombiano Fernando Hakim, hijo del médico que describió el reconocido síndrome que lleva su apellido; y el neurocirujano Marcos Tatagiba, considerado uno de los referentes europeos más importantes de la especialidad.
Otros médicos destacados que vienen son Michael Taylor, neurocirujano pediátrico e investigador en el Hospital Infantil de Texas; y Pablo Recinos, neurocirujano en un prestigioso hospital de los Estados Unidos.
El programa
El programa científico del Congreso fue diseñado para abarcar todas las subespecialidades de la neurocirugía. En paralelo funcionarán cinco salas con actividades simultáneas dedicadas a cirugía de columna, neurocirugía vascular, tumores, neurocirugía pediátrica, trauma y neurocirugía funcional.
Según explicó el neurocirujano Juan Villalonga, el objetivo es que cada área presente los avances más recientes.
“Se va a discutir lo que está a la vanguardia en cada una de las subespecialidades. Viene lo mejor de lo mejor, tanto a nivel nacional como internacional”, destacó el médico, que es secretario de la Asociación Argentina de Neurocirugía.
Uno de los ejes centrales será la neurooncología. Los especialistas analizarán la nueva clasificación de los tumores cerebrales y los tratamientos personalizados, una estrategia que busca adaptar las terapias a las características específicas de cada paciente.
“La neurocirugía cambió muchísimo. Hoy contamos con avances técnicos y tecnológicos que permiten que, en muchos casos, los pacientes tengan una buena evolución”, explicó Campero.
No obstante, reconoció que todavía existen desafíos importantes, especialmente en los glioblastomas, uno de los tumores cerebrales más agresivos.
“Hay enfermedades como el glioblastoma donde todavía no existe una forma de controlarlo a mediano y largo plazo. Pero hay muchísimas líneas de investigación abiertas y confiamos en que se encontrarán nuevas soluciones”, señaló.
Consultado sobre el incremento de diagnósticos de tumores cerebrales en los últimos años, Campero explicó que responde a múltiples factores.
Por un lado, destacó la mayor accesibilidad a estudios como la resonancia magnética, que permiten detectar lesiones que antes pasaban inadvertidas. Por otro, señaló el aumento de la expectativa de vida.
“Hoy la población vive más años y eso también incrementa la incidencia de determinados tumores. Es una combinación de mayor acceso al diagnóstico y del envejecimiento de la población”, indicó.
La novedad
Además del programa central, el congreso incluirá cinco cursos específicos dedicados a neurooncología, neuroanatomía, cirugía vascular, cirugía endoscópica de columna y una actividad inédita destinada a estudiantes de Medicina interesados en orientarse hacia la neurología y la neurocirugía.
Villalonga destacó que esta última propuesta busca acercar a los futuros especialistas a referentes internacionales desde el inicio de su formación.
“Nunca se había realizado un encuentro de este tipo dentro de un congreso de neurocirugía en Argentina. Queremos que los estudiantes también tengan su espacio para participar y formarse”, explicó.
Trauma
Otro de los temas que tendrá protagonismo será el trauma craneoencefálico y raquimedular. En el marco del congreso, pero en los días previos a este encuentro, también se debatirá la elaboración de nuevas guías de manejo para pacientes traumatizados, con la participación del reconocido especialista colombiano Andrés Rubiano.
La cirugía endoscópica de columna será otro de los focos de discusión, debido al crecimiento de las técnicas mínimamente invasivas, que permiten procedimientos más precisos y una recuperación más rápida para los pacientes.
Mostrar Tucumán
Más allá del aspecto científico, los organizadores buscan que el encuentro también funcione como una vidriera internacional para la provincia.
Por ese motivo, el acto inaugural del congreso se realizará en la Casa Histórica, una decisión que busca ofrecer a los visitantes una experiencia vinculada con la identidad tucumana.
Muchos de los invitados internacionales ya manifestaron su intención de permanecer algunos días más para recorrer Tafí del Valle y otros destinos del noroeste argentino.
“Queremos que conozcan Tucumán, que lo disfruten y que después quieran volver con sus familias. Los congresos también generan turismo, movimiento económico y posicionamiento para la provincia”, concluyó Campero. Por más información, se puede ingresar a la página https://congresoaanc.com/