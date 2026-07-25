La neurocirugía del país y del mundo se concentrará en Tucumán durante tres días

De 15 países

El congreso, que se realiza cada dos años, convocará a profesionales de toda la Argentina y de aproximadamente 15 países de América, Europa y Asia. Entre las figuras confirmadas, se encuentran el presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, el brasileño Luis Borba; el colombiano Fernando Hakim, hijo del médico que describió el reconocido síndrome que lleva su apellido; y el neurocirujano Marcos Tatagiba, considerado uno de los referentes europeos más importantes de la especialidad.