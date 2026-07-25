Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

Lucrecia Martel opinó sobre la controversia internacional que se abrió después del Mundial, cuando distintas voces acusaron a la Argentina de ser un país racista y xenófobo. La directora reconoció que el racismo existe en el país, aunque consideró que lo ocurrido alrededor del torneo y la problemática que expone su documental “Nuestra Tierra” responden a fenómenos diferentes.
La cineasta habló ayer con LA GACETA en el Centro Cultural Virla, donde se proyectó el documental como parte del Julio Cultural Universitario. La función comenzó a las 15 y colmó la sala del espacio ubicado en 25 de Mayo 265.
Después de la proyección, Martel participó de una mesa panel junto con Sergio Robin, decano de la Facultad de Filosofía y Letras; Delfín Cata, secretario de la comunidad, y Olga Sulca, doctora en Humanidades.
La polémica
Las acusaciones contra la Argentina se apoyaron principalmente en episodios que alcanzaron visibilidad a través del fútbol y las redes sociales. “Nuestra Tierra”, en cambio, expone una forma menos evidente de discriminación, vinculada con la invisibilización de los pueblos indígenas, el desconocimiento de sus derechos territoriales y la desigualdad frente al Estado y la Justicia.
Martel fue consultada sobre si la polémica mostró ante el mundo una Argentina racista o si reveló una realidad que la propia sociedad intenta ocultar o negar.
“La verdad es que no estoy al tanto de todo lo que se dijo en las redes porque no tengo redes sociales. Sí he leído a periodistas y he hablado con amigos que estuvieron en el Mundial y que reflexionaron sobre esto”, explicó la directora y sostuvo que lo sucedido durante la competencia deportiva todavía requiere un análisis más profundo: “Me parece que hay un fenómeno que tendremos que analizar con más calma sobre lo que ocurrió durante el Mundial. Es algo nuevo, que consiste en generar una reacción irreflexiva en todo el mundo”, afirmó.
Aunque marcó una diferencia entre ambos asuntos, no negó la existencia de prácticas discriminatorias dentro del país. “El racismo que existe en nuestro país es real. No es inventado y está en nosotros superarlo”, expresó.
La cineasta consideró que no existe una correspondencia directa entre las reacciones surgidas y el conflicto que reconstruye en su obra. “No siento que haya una relación exacta entre lo que pasó en el Mundial y lo que cuento en la película. Creo que se trata de un fenómeno distinto que, con el tiempo, podremos comprender”, señaló.
Sin embargo, remarcó que los hechos narrados en el documental forman parte de una realidad conocida y persistente. “Lo que cuenta la película no está inventado. Hay una parte de esa visión sobre nosotros mismos que es inevitable. Tenemos que enfrentarla”, declaró.
El alcance de una película
“Nuestra Tierra” reconstruye el asesinato de Javier Chocobar, autoridad de la Comunidad Indígena Chuschagasta, ocurrido el 12 de octubre de 2009, en medio de un conflicto por la posesión del territorio comunitario, y aborda la lucha de la comunidad por el reconocimiento de sus derechos.
Martel trabajó durante 14 años en la película. Ese extenso proceso pudo reflexionar sobre el papel del cine frente a la violencia y las demandas colectivas.
“Una película ayuda un poco. Miles de películas ayudan un poco más, pero lo que realmente hace la diferencia es la fortaleza de una comunidad”, aseguró y destacó que el cine puede acompañar esos procesos, aunque no reemplaza el trabajo de quienes sostienen las luchas territoriales. “Los 14 años de conversaciones con los comuneros me ayudaron a entender para qué sirve hacer cine”, manifestó Martel.
La directora destacó el valor de las herramientas audiovisuales como una forma de encuentro entre personas atravesadas por experiencias dolorosas. “Narrar con imágenes y sonido es una potente herramienta de vinculación con gente que sufre”, sostuvo.
Visitante ilustre
Al finalizar la actividad, la Facultad de Filosofía y Letras distinguió a Martel como visitante ilustre. La cineasta recibió una randa enmarcada y un ejemplar de La Cultura en el Tucumán del Bicentenario, de Roberto Espinosa. En representación de la comunidad indígena de El Mollar, Rebeca Condorí, le entregó una réplica en miniatura de una huanca.