Lucrecia Martel: “El racismo en nuestro país es real”

“La verdad es que no estoy al tanto de todo lo que se dijo en las redes porque no tengo redes sociales. Sí he leído a periodistas y he hablado con amigos que estuvieron en el Mundial y que reflexionaron sobre esto”, explicó la directora y sostuvo que lo sucedido durante la competencia deportiva todavía requiere un análisis más profundo: “Me parece que hay un fenómeno que tendremos que analizar con más calma sobre lo que ocurrió durante el Mundial. Es algo nuevo, que consiste en generar una reacción irreflexiva en todo el mundo”, afirmó.