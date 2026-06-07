La canción más íntima del Indio Solari para Virginia: la historia detrás de “Y mientras el sol muere”

Intimidad ante el tiempo

El compositor reflexiona sobre la trascendencia de los lazos profundos en una época que suele banalizar los sentimientos. Para él, el descubrimiento de una conexión real implica entrega total sin posibilidad de retorno a la inocencia previa. Según explicó en su libro junto a Marcelo Figueras: "Hoy en día el amor está siendo desacreditado, ridiculizado, como si fuera algo malo o una pavada -algo intrascendente-. Pero uno no vuelve virgen del amor verdadero: es posible que no haya más de una oportunidad para enamorarse así, descubriendo la necesidad de compartir una intimidad más profunda con una persona sin la cual la vida no tiene mucho significado. Es difícil enamorarse de ese modo muchas veces".