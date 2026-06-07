Velorio del Indio Solari: una multitud despide en Villa Domínico al líder de los Redonditos de Ricota

Resumen para apurados
- Miles de fanáticos despiden este domingo al Indio Solari en Villa Domínico, tras fallecer a los 77 años en Parque Leloir a causa de un accidente cerebrovascular.
- Ante la masiva vigilia iniciada el sábado, las autoridades adelantaron la apertura del Microestadio Gatica y evalúan extender el velorio debido a la histórica convocatoria.
- La histórica despedida del líder de los Redonditos de Ricota consolida su mística popular y marca un hito sin precedentes en la cultura y el rock de Argentina.
Una marea de fanáticos se concentra este domingo en Villa Domínico para dar el último adiós al Indio Solari. El funeral del emblemático líder de los Redonditos de Ricota, quien falleció a los 77 años, ha generado una movilización popular masiva que obligó a las autoridades a adelantar el acceso al Microestadio Gatica, situado en el Parque Los Derechos del Trabajador.
La vigilia de los ricoteros comenzó el sábado por la noche, sobre la avenida Bartolomé Mitre. Ante la masiva concurrencia, las puertas del establecimiento, que posee una capacidad simultánea de 180 personas, se abrieron una hora antes de lo previsto. Debido a la enorme afluencia, no se fijó una restricción de tiempo y se analiza prolongar el velorio durante el lunes e incluso el martes.
La muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ocurrió el viernes 5 de junio alrededor de las 9. El músico fue hallado sin vida en la piscina de su residencia en Parque Leloir, Ituzaingó. Posteriormente, los resultados de la autopsia confirmaron que el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari se produjo a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).