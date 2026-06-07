Velorio del Indio Solari: una multitud despide en Villa Domínico al líder de los Redonditos de Ricota

La vigilia de los ricoteros comenzó el sábado por la noche, sobre la avenida Bartolomé Mitre. Ante la masiva concurrencia, las puertas del establecimiento, que posee una capacidad simultánea de 180 personas, se abrieron una hora antes de lo previsto. Debido a la enorme afluencia, no se fijó una restricción de tiempo y se analiza prolongar el velorio durante el lunes e incluso el martes.