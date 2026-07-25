Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo

Nacido en Tucumán, Muratore comenzó su camino dirigencial en Tucumán BB, el club de su vida, donde dio los primeros pasos siguiendo el legado de su padre. Con el paso de los años presidió la Federación Tucumana de Básquet, la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y, en 2014, alcanzó la presidencia de la FIBA, convirtiéndose en el primer argentino en ocupar el cargo más alto del básquet mundial. Durante su gestión impulsó profundas transformaciones en el deporte, entre ellas nuevos sistemas de clasificación para los Mundiales y los Juegos Olímpicos y el fortalecimiento del básquet 3x3.