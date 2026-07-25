Murió Horacio Muratore, el dirigente tucumano que llevó al básquet argentino a la cima del mundo
Fue uno de los dirigentes más influyentes en la historia del básquet nacional. Desde Tucumán impulsó una carrera que acompañó el crecimiento de la Generación Dorada y dejó una huella imborrable en el deporte argentino y mundial.
Resumen para apurados
- Horacio Muratore, histórico dirigente tucumano y único argentino en presidir la FIBA, falleció tras dejar una marca clave en el básquet nacional e internacional.
- Inició en Tucumán BB, dirigió la CABB durante el oro olímpico de 2004 y presidió la FIBA desde 2014, donde reformó los sistemas de clasificación y promovió el 3x3.
- Su liderazgo dejó un legado institucional imborrable en la gestión deportiva global, transformando la estructura del básquet argentino e internacional.
El básquet argentino y tucumano está de luto. Falleció Horacio Muratore, uno de los dirigentes deportivos más importantes de la historia del país y el único argentino que llegó a presidir la Federación Internacional de Básquet (FIBA). La noticia generó un profundo pesar en el ambiente deportivo, donde su figura era sinónimo de trabajo, gestión y compromiso con el crecimiento de la disciplina.
Nacido en Tucumán, Muratore comenzó su camino dirigencial en Tucumán BB, el club de su vida, donde dio los primeros pasos siguiendo el legado de su padre. Con el paso de los años presidió la Federación Tucumana de Básquet, la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y, en 2014, alcanzó la presidencia de la FIBA, convirtiéndose en el primer argentino en ocupar el cargo más alto del básquet mundial. Durante su gestión impulsó profundas transformaciones en el deporte, entre ellas nuevos sistemas de clasificación para los Mundiales y los Juegos Olímpicos y el fortalecimiento del básquet 3x3.
Su etapa al frente de la CABB coincidió con el nacimiento y la consolidación de la histórica "Generación Dorada", que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y marcó una era para el deporte argentino. Muratore siempre destacó que aquel éxito fue el resultado de un trabajo sostenido y de una planificación a largo plazo.
En diciembre de 2024, al recibir una mención honorífica por su trayectoria durante la Fiesta del Deporte de LA GACETA, resumió la filosofía que marcó toda su carrera con una frase que hoy adquiere un significado especial: "Siempre cumplí con lo que dije que iba a hacer. No hay otro secreto".
Con su partida, el deporte pierde a un dirigente que trascendió fronteras sin olvidar nunca sus raíces tucumanas. Su legado permanecerá ligado para siempre al crecimiento del básquet argentino y al reconocimiento internacional que alcanzó gracias a décadas de trabajo silencioso.