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Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Las puertas del Microestadio Gatica cerraron a las 4.30, luego de que casi un millón de personas despidieran al líder de los Redonditos de Ricota, fallecido el viernes.

UNA MAREA. Miles de personas de todo el país peregrinaron durante el domingo por el Microestadio Gatica, de Villa Domínico.
UNA MAREA. Miles de personas de todo el país peregrinaron durante el domingo por el Microestadio Gatica, de Villa Domínico. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Un millón de personas despidió al músico Indio Solari en un multitudinario velorio en Villa Domínico hasta este lunes, tras su muerte el viernes debido a un ACV.
  • Los fanáticos hicieron filas de hasta 8 km bajo el frío y la lluvia. El Microestadio Gatica abrió antes de lo previsto y cerró de madrugada ante la merma de asistentes.
  • El masivo homenaje despide a una de las figuras más influyentes del rock argentino, consolidando su legado cultural ante una movilización popular sin precedentes recientes.
Resumen generado con IA

Una impresionante marea humana se movilizó durante todo el domingo hacia el Microestadio Gatica de Villa Domínico para brindar un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari. El célebre músico de los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida el viernes, a las 9 de la mañana, en las inmediaciones de la piscina de su residencia en Parque Leloir. Posteriormente, los exámenes médicos de la autopsia confirmaron que el deceso se produjo a causa de un repentino accidente cerebrovascular (ACV).

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Ante la masiva e histórica congregación de fanáticos que se acercaron al partido de Avellaneda, la apertura del recinto debió adelantarse el domingo a las 10, una hora antes de lo inicialmente pautado. La fila de seguidores llegó a registrar una extensión cercana a los 8 kilómetros, rozando el límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al Parque de los Trabajadores se mantuvo activo de forma ininterrumpida durante toda la noche, desafiando el frío y la persistente lluvia.

Mediante un comunicado de prensa, la familia del artista había manifestado inicialmente que la ceremonia continuaría "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". Sin embargo, tras registrarse una merma en el flujo de asistentes durante la madrugada de este lunes, los organizadores dieron por concluida la transmisión oficial en vivo a las 4.30.

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Finalmente, pasadas las 6, se ratificó que no habrá reapertura de las instalaciones ubicadas en la avenida Mitre al 5.000, concluyendo de manera definitiva el emotivo homenaje al Indio Solari.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaProvincia de Buenos Aires
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