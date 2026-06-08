Velorio del Indio Solari: la multitudinaria despedida terminó esta madrugada

Una impresionante marea humana se movilizó durante todo el domingo hacia el Microestadio Gatica de Villa Domínico para brindar un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari. El célebre músico de los Redonditos de Ricota fue hallado sin vida el viernes, a las 9 de la mañana, en las inmediaciones de la piscina de su residencia en Parque Leloir. Posteriormente, los exámenes médicos de la autopsia confirmaron que el deceso se produjo a causa de un repentino accidente cerebrovascular (ACV).