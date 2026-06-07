“Fue absolutamente innecesario”: Pantoja cuestionó el operativo en la plaza San Martín en la despedida al Indio Solari

Pantoja relató que el clima previo a la intervención policial era tranquilo y que no había hechos que justificaran el avance de Infantería. Según contó, al comienzo había unas 30 personas reunidas alrededor de una guitarra, en una ronda de homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Estaba todo muy tranquilo. Era una ronda de chicos con guitarras. Incluso había policías de los que suelen estar en las plazas, parados y escuchando”, dijo Pantoja.