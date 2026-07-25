Investigan la falsificación de un documento para asentar una defunción en Tafí Viejo

Documento apócrifo

Conforme lo reseña el decreto judicial de apertura firmado por la auxiliar fiscal Emely Lucía Rafael, entre los días 25 y 27 de enero de 2025 el empleado “confeccionó o intervino en la confección de un documento privado falso”. En dicho instrumento se omitieron deliberadamente datos esenciales del causante, como su estado civil -que quedó consignado o indicado como “se ignora”- y sus datos filiatorios de padre y madre. Posteriormente, el 27 de enero, según la investigación, el hombre utilizó ese documento apócrifo ante la sede del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tafí Viejo, exhibiéndolo ante el funcionario público para instar la inscripción e inducir a que se labrara el Acta de Defunción, asentada además insólitamente con el año “2024”. Al concurrir al Registro Civil para verificar la documentación, la hija del fallecido se dio cuenta de la maniobra al ver la autorización exhibida: “advertí de inmediato que mi firma y mis datos personales habían sido falsificados”. La distorsión del instrumento público acarreó la apertura de un expediente, con un proceso administrativo de rectificación para aportar partidas de matrimonio y nacimiento que recién culminó a fines de mayo de 2025.