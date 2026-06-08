La misa ricotera en el cine: tres películas gratis que explican el fenómeno del Indio Solari

La muerte del Indio Solari el pasado viernes 5 generó una profunda conmoción en todo el país tras su fallecimiento este viernes a los 77 años. El ícono de la música argentina y referente de la cultura popular, conocido por su bajo perfil, tuvo su última intervención pública en enero de este año para agradecer el título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el artista construyó uno de los fenómenos de masas más importantes de la historia del rock nacional, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la cultura local.