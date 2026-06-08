La misa ricotera en el cine: tres películas gratis que explican el fenómeno del Indio Solari

Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari a los 77 años el viernes 5 en Argentina, se lanzaron tres documentales gratuitos en plataformas para recordar su histórico fenómeno de masas.
- Filmes de directores como Pergolini y Leiva registran sus masivos shows en Tandil y el origen de Los Redonditos de Ricota, detallando su mística y la relación con el público.
- Estas producciones preservan el legado del mayor ícono del rock local, permitiendo que nuevas generaciones comprendan la dimensión social de su mítica 'misa ricotera'.
La muerte del Indio Solari el pasado viernes 5 generó una profunda conmoción en todo el país tras su fallecimiento este viernes a los 77 años. El ícono de la música argentina y referente de la cultura popular, conocido por su bajo perfil, tuvo su última intervención pública en enero de este año para agradecer el título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y posteriormente junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el artista construyó uno de los fenómenos de masas más importantes de la historia del rock nacional, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la cultura local.
Ante la relevancia de su partida, el fin de semana ofrece una oportunidad ideal para recorrer su legado a través de la mirada de diversos directores y realizadores que siguieron de cerca su trayectoria. Distintas producciones audiovisuales registraron minuciosamente su historia, su vida, su recorrido artístico y los acontecimientos clave que marcaron su obra musical. A continuación, se presentan tres documentales disponibles para repasar las diferentes etapas de la vida de este emblemático músico argentino.
Los tres documentales sobre el Indio Solari
“Tsunami: Un océano de gente”
El documental "Tsunami: Un océano de gente", realizado por Mario Pergolini para Vorterix en 2016, narra el histórico recital del Indio Solari en Tandil a lo largo de 80 minutos. Esta producción, disponible gratis en el canal oficial de Vorterix en YouTube, incluye una entrevista mano a mano donde el músico reflexiona sobre su carrera y aquel masivo evento.
"Piedra que late”
Dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, el documental "Piedra que late", estrenado en 2013, muestra los rasgos más pasionales del fenómeno masivo del Indio Solari en sus conciertos. La película reconstruye el profundo vínculo entre el músico y su público mediante testimonios e imágenes del recital brindado en Tandil el 3 de diciembre de 2011, reflejando la transformación que el artista provoca en las ciudades donde se presenta. El mismo se encuentra disponible para ver gratis en YouTube.
“El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”
La película documental estrenada en 2015 y dirigida por Comando Luddista recorre, en 110 minutos, los orígenes y la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A través de imágenes de archivo, testimonios y material inédito, la producción reconstruye el surgimiento y la consolidación de la banda, mostrando la biografía y la juventud de sus principales referentes, Carlos "Indio" Solari y Eduardo "Skay" Beilinson.