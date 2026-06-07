LA GACETA en el último adiós al Indio Solari: una peregrinación interminable marcada por las lágrimas, los cantos y la devoción

Lorena Leone tiene 51 años y vino desde Lomas de Zamora. Mientras habla, se seca las lágrimas con la manga de la campera. “A los 17 años estaba en pareja con el papá de mi hijo. Él escuchaba a Los Redondos. Yo le decía: ‘¿Quién es ese pelado?’. Me dijo: ‘¿Querés entender?’. Le dije que sí. Estaba embarazada de siete meses. Me llevó al microestadio de Lanús. Entendí todo”. Hace una pausa para evitar quebrarse. “El tema ‘Tarea fina’ me conectó, me hace llegar a mi ex pareja que ya no está. Siento dolor, no lo puedo explicar, no paro de llorar desde el viernes. El Indio habló de la política, los pibes de la calle, el hambre. Cristina libre, Milei esto es para vos”.